L’amore e l’affetto che un padrone è in grado di donare al proprio animale è infinito. Inoltre l’umano rappresenta per il cane, o per il gatto, l’unico rapporto duraturo che avrà nella propria vita. Come al contrario, l’affetto che il padrone sviluppa per il suo amico a quattro zampe è veramente indescrivibile.

Problemi di compagnia

Proprio per il grande interesse che si rivolge a questi animali, molto spesso i padroni condividono una preoccupazione. Lavorando e avendo molti impegni durante la giornata, spesso ci si chiede se si dedica abbastanza tempo all’animale. Il pensiero che il cane, o il gatto, si possa sentire solo e annoiato, disturberebbe chiunque.

È proprio per questo che, chi se lo può permettere, sia economicamente, che a livello di spazio, decide di ospitare un altro animale.

È giusto sottolineare, però, che la disponibilità economica non è necessaria. Avere un animale domestico è un impegno a tempo pieno e, possederne due o più, non è un gioco da ragazzi.

Oltre al dover iniziare nuovamente un processo educativo che in alcuni casi è piuttosto complicato, c’è da considerare anche la questione di come integrare l’animale in casa. Gli animali, infatti, tengono molto al loro territorio e, la casa in cui abitano, fa ovviamente parte di questo.

Per facilitare questo processo è importante capire quali animali sono in grado di convivere tra loro. Ecco, dunque, svelata la razza di cane più adatta da scegliere se in casa già ci sono dei gatti.

La famiglia “retriever”

Se in casa si ha uno o più gatti e si vuole adottare un cane, è importante capire come far convivere questi due animali. Che cane e gatto non vadano d’accordo è un dato di fatto, eppure alcune razze sono più aperte a questo tipo di incontri.

I cani appartenenti alla famiglia dei “retriever”, ad esempio, quindi, labrador e golden, sono quelli che più si adattano alla convivenza in casa. Dato il loro animo docile e giocoso, questi cani sono altamente raccomandati in caso si abbia bambini piccoli, o appunto gatti.

L’incontro potrebbe comunque essere complicato, ma nel lungo termine è alta la percentuale di successo.

Ecco, dunque, svelata la razza di cane più adatta da scegliere se in casa già ci sono dei gatti.