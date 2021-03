Pensiamo spesso di sapere bene, ad ogni momento, cosa passa per la testa del nostro amico a quattro zampe. Nella maggior parte dei casi abbiamo ragione, e il motivo è ben evidente. Convivendo con il nostro cane, o gatto, impariamo a conoscerlo a fondo e il più delle volte non è difficile per noi indovinare cosa pensa o cosa lo turba. Nonostante ciò ci sono diverse situazioni in cui potremmo rimanere stupiti dallo scoprire il vero motivo per cui si comportano in un determinato modo. Andiamo a vedere perché. Infatti ecco svelata la ragione per cui i cani leccano i piedi del padrone.

Un affetto smisurato

Sia i cani che i gatti provano nei confronti di chi li ospita un affetto a dir poco smisurato. Del resto non diciamo niente di nuovo, soprattutto per chi ha la fortuna di essere padrone di questi animali. È del tutto incredibile inoltre come questo rapporto si sviluppi veramente nel giro di pochissimo tempo, già dopo qualche mese dalla convivenza. Ciò che è ancora più straordinario però è la maniera in cui ci dimostrano questo amore. Alcune volte infatti, potremmo addirittura non accorgercene a pieno. Oggi ne vedremo un esempio. Ecco dunque svelata la ragione per cui i cani leccano i piedi del padrone.

L’importanza della protezione

Ci sono a dir la verità diversi motivi che portano i cani a leccare spesso il padrone e, in particolare, i suoi piedi. Anche solamente il fatto che quest’ultimi siano la parte del corpo più vicino alla loro altezza ne può essere una causa. In questo articolo però vogliamo rivelare una motivazione diversa che molti studiosi del comportamento animale sostengono, e che si rivela interessantissima.

Difatti sembra che uno dei motivi per cui fido ci lecca continuamente i piedi sia da leggere come un tentativo di protezione. Così come avviene in natura, leccandoci i piedi il cane cerca di eliminare le tracce del nostro odore per l’arrivo di potenziali predatori. È un modo dunque per renderci non rintracciabili, in caso di un imminente pericolo. Si tratta di una precauzione estremamente dolce, che non fa altro che confermare quanto questi animali siano speciali e, soprattutto, legati a noi.