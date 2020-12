Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti i genitori sanno che una melodia rilassante concilia il sonno. Quale mamma o papà non ha mai cantato una ninnananna al proprio figlio? La musica, però, non ha effetti rilassanti solo sui bambini. Può essere utile anche per gli adulti. Tuttavia, non tutte le canzoni hanno lo stesso effetto. Ecco svelata la miglior musica per addormentarsi facilmente.

Ecco quale musica bisogna ascoltare secondo gli esperti

Dormire sonni tranquilli è importante per affrontare le giornate con la giusta energia. Eppure, molti adulti faticano ad addormentarsi o a non svegliarsi continuamente durante la notte. Lo stress può sicuramente peggiorare questo problema. Un aiuto inaspettato può venire dalla musica. Secondo studi scientifici, infatti, ascoltare della musica prima di andare a dormire ha effetti sorprendenti sull’organismo.

Innanzitutto, si può ridurre drasticamente il tempo impiegato per addormentarsi. Inoltre, la musica può influire sulla qualità del sonno. In particolare, un esperimento ha dimostrato gli effetti di ascoltare musica per 45 minuti prima di andare a dormire. Il sonno dei partecipanti è migliorato fin dalla prima notte. Gli effetti benefici, poi, si sono accumulati giorno dopo giorno. Non tutta la musica, però, è uguale. Secondo la Sleep Foundation, ecco svelata la miglior musica per addormentarsi facilmente. Si tratta di canzoni con un ritmo compreso fra i 60 e gli 80 BPM. Tale velocità sarebbe infatti adatta a sincronizzarsi al ritmo cardiaco. Inoltre, gli esperti consigliano canzoni famigliari, associate a sensazioni di relax.

Altri suoni che aiutano ad addormentarsi

Ascoltare musica mentre si va a dormire potrebbe non funzionare per tutti. C’è chi predilige suoni diversi. Ecco alcune idee:

le onde del mare;

altri suoni legati all’acqua, come il rumore di un ruscello o lo scrosciare della pioggia;

suoni della natura;

voci rilassanti;

rumori bianchi.

L’importante è non ascoltare nessuno di questi suoni con gli auricolari. Si rischiano infezioni o un danneggiamento dell’udito.

