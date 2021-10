Ottobre si presenta per molti come un mese ideale per una piccola vacanza di qualche giorno. D’altronde l’autunno è una stagione mite e che, per questo, offre la possibilità di viaggiare e girare senza condizioni climatiche troppo avverse. Come, invece, potrebbe accadere in estate con il caldo torrido o in inverno con il freddo secco e pungente. Anche per questa ragione quindi, soprattutto nelle ultime settimane, in tanti sono alla ricerca di idee per poter partire qualche giorno alla scoperta di nuovi luoghi.

Tesori nascosti

Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli e suggestivi del Mondo. L’Italia del resto regala paesaggi mozzafiato, sia di mare che di montagna. Ogni regione, infatti, offre tesori nascosti che molti non conoscono. Non ci riferiamo poi solamente a paesaggi naturali quali ad esempio cascate o fiumi ma anche e soprattutto ai paesini e ai borghi medievali, di cui il nostro meraviglioso Paese è pieno. Bene, proprio a questo proposito, tra poco ne andremo a svelare uno che incanta e stupisce moltissimi visitatori ogni anno.

Svelata la meta italiana perfetta per una gita fuori porta di due giorni ad ottobre

Dal Nord al Sud, passando per le isole, l’Italia regala tantissime sorprese a chi ha la fortuna di visitarla. Difatti chiunque si ritrovi alla ricerca di idee per una fuga romantica o per una gita di qualche giorno ha veramente l’imbarazzo della scelta. Dai bellissimi paesini sul lago Trasimeno agli incantevoli borghi medievali del Nord Italia, sono davvero tanti i luoghi da non perdere. Dunque, per aiutare i nostri Lettori nella scelta della prossima mini vacanza in Italia, oggi vogliamo presentare la bellissima città di Sovana, in Toscana. Per chi non la conoscesse, Sovana si trova in provincia di Grosseto e si presenta come un incantevole borgo etrusco.

Visitando la Rocca del paese e perdendosi tra i tanti vicoli presenti, a Sovana si potrà trovare quella sensazione di pace e relax che tanto si ricerca nei giorni di vacanza. Qui potremo gustare il cibo delizioso tipico dell’aerea della maremma toscana e sentire l’atmosfera di epoche lontane. Riuscendo in questo modo a staccare la spina, anche solo per poche ore, e non pensare agli impegni che ci aspetteranno al rientro. Si tratta di un bellissimo borgo che, nonostante non godi della stessa fama di altri, vale la pena di essere visitato e scoperto. Per il prossimo viaggio, dunque, anche se di pochi giorni, Sovana potrebbe rivelarsi la scelta ideale, e di cui molto difficilmente ci si pentirà. Per tutti gli amanti delle gite fuori porta, dunque, ecco finalmente svelata la meta italiana perfetta per una gita fuori porta di due giorni ad ottobre.