La storia del calcio ha visto susseguirsi talenti purissimi in ogni ruolo, tanto che sembra davvero impossibile poter arrivare a definire i più grandi in assoluto. Ci sono campioni, però, che hanno scritto pagine indelebili nella memoria collettiva, rientrando nell’Olimpo degli immortali del calcio mondiale. Per questo in molti hanno cercato (invano) di stilare la lista degli undici Dei. Fino a quando non è stata composta una giuria di 140 giornalisti che finalmente ha sancito il verdetto, ed è stata svelata la formazione di calcio più forte della storia dai tempi del pallone d’oro.

Lo svolgimento della votazione

Nell’anno della pandemia, a seguito della mancata assegnazione del pallone d’oro, France Football ha deciso di eleggere definitivamente il dream team. Naturalmente le discussioni non sono mancate, come per la scelta della posizione in campo di Pelè, ma a sostegno della scelta finale c’è comunque una metodologia piuttosto accurata. Innanzitutto la redazione ha stilato 11 liste, una per ogni specifico ruolo (e composta da 10 candidati). Successivamente ogni giudice ha indicato i primi cinque giocatori per ogni ruolo, assegnando in questo modo 6 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, e così via.

Svelata la formazione di calcio più forte della storia dai tempi del pallone d’oro

La scelta del modulo è chiaramente ultra offensiva: 3-4-3 con un centrale difensivo accompagnato da due terzini, quattro centrocampisti (due difensivi e due offensivi), due ali a supporto del centravanti. Questa la squadra dei sogni.

Portiere: Lev Yashin. Leggendario e insuperabile portiere russo, unico ad aver vinto nel ruolo il pallone d’oro nel 1963.

Terzino desto: Cafu. Il “Pendolino”, ex giocatore di Roma e Milan, è l’unico che ha giocato tre finali consecutive del campionato del Mondo.

Difensore centrale: Franz Beckenbauer. Il “Kaiser” ha iniziato la sua carriera da mediano, per poi diventare un libero di grande classe. Vincitore di due palloni d’oro, una rarità per il ruolo.

Terzino sinistro: Paolo Maldini. Ha sempre e solo vestito la maglia del Milan. Unico italiano in lista.

Centrocampista difensivo: Lothar Matthaus. Primo giocatore dell’Inter a vincere il pallone d’oro, è stato un leader difficilmente riconducibile ad un ruolo di gioco specifico.

Centrocampista difensivo: Xavi. Regista sopraffino, non ha mai vinto il pallone d’oro.

Centrocampista offensivo: Diego Armando Maradona. El pibe de oro è anche “la mano di Dio”, e condivide con Pelè il premio FIFA come miglior giocatore del XX secolo.

Centrocampista offensivo: Pelè. Unico ad aver vinto tre campionati del Mondo, ha avuto una media realizzativa di 0,93 gol a partita. Non ha mai giocato in una squadra europea.

Ala destra: Messi. Detiene il record di palloni d’oro vinti in carriera: 6!

Attaccante centrale: Ronaldo. Un extraterrestre per i difensori avversari.

Ala sinistra: Cristiano Ronaldo. Il giocatore in attività con più reti segnate in assoluto.

E Pensare che con una squadra come questa si avrebbero in panchina Buffon, Cruijff, Di Stefano, Baresi, Zidane e Pirlo.