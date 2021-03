A volte pensiamo di sapere cose sui nostri animali preferiti che in realtà sono false. E quando c’è comunque un fondo di verità, ne conosciamo soltanto un pezzo. Tra gli animali più amati vittime di queste leggende spiccano i cavalli. Ecco quindi svelata la credenza su questo animale molto amato che è in realtà completamente falsa.

Una credenza falsa

Quando pensiamo ai cavalli sono tante le cose che ci vengono in mente. Tra queste spicca il loro curioso modo di dormire. Abbiamo infatti sempre sentito dire che i cavalli dormono solo in piedi. Ma è davvero così? La realtà è un po’ diversa.

Quella dei cavalli che dormono in piedi è infatti una mezza verità. Diventa però una credenza completamente falsa quando pensiamo che non dormano in nessun altro modo. I cavalli, infatti, hanno molti modi per dormire. Quello in piedi è solo uno dei loro modi per riposarsi.

Come dormono i cavalli?

Chi pensa che i cavalli non dormano coricati deve sapere che è stata svelata la credenza su questo animale molto amato che è in realtà completamente falsa. I cavalli dormono coricati, eccome. È infatti molto comune trovare cavalli coricati per terra che riposano. E possono anche sognare, un po’ come i cani, e muoversi nel sonno! I cavalli che dormono per terra spesso lo fanno coricati sul fianco o accovacciati sulle ginocchia. Ma quindi è falso che i cavalli dormono in piedi? Sì e no. È vero, i cavalli riposano in piedi.

Questo tipo di sonno non è però mai profondo. In piedi il cavallo non entra infatti in fase REM, perché questa comporta un indebolimento dei muscoli. Il riposo in piedi è quindi più leggero. È però perfetto per riprendere le forze ma essere pronti a scappare in caso di pericolo. Possiamo riconoscere un cavallo che dorme in piedi da alcune sue posizioni. Spesso le orecchie sono rilassate. Uno zoccolo posteriore è inoltre solitamente appoggiato sulla punta, con la gamba leggermente piegata.