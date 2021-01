Supplì al telefono facili

Roma è una città dai molti simboli conosciuti in tutto il mondo. Il Colosseo occupa uno spazio preminente su tutti. Ma poi ci sono Trinità dei Monti, la Lupa capitolina e la Bocca della Verità. Gli ambasciatori per eccellenza della città eterna sono Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Antonello Venditti, Alberto Sordi, Carlo Verdone, Francesco Totti alias “er pupone”.

Insomma, potremmo continuare all’infinito. In questa lunga lista, tuttavia, non vogliamo commettere la leggerezza di dimenticare le prelibatezze culinarie: amatriciana, carbonara, cacio e pepe, trippa, coda alla vaccinara. E poi c’è lui: il mitico supplì al telefono. L’ambasciatore di Roma del cibo da strada. Una preparazione intelligente, gustosissima e alla portata di chiunque. Vediamo come preparare uno degli sfizi che meglio rappresenta l’anima di Roma.

Gli ingredienti

a) 500 grammi di riso carnaroli;

b) 350 ml di passata di pomodoro;

c) 200 grammi di macinato di bovino;

d) tre uova;

e) una cipolla;

e) burro, quanto basta;

f) vino bianco, quanto basta;

g) 50 grammi di pecorino romano;

h) 200 grammi di mozzarella per la pizza;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta;

m) pan grattato, quanto basta;

n) olio di semi, quanto basta.

Come preparare gli amati supplì al telefono

In una pentola prepariamo un soffritto di cipolla tritata finemente e di un paio di noci di burro. Facciamo dorare la cipolla, poi aggiungiamo la carne di macinato. Alziamo la fiamma e uniamo un bicchiere di vino bianco per aromatizzare la carne. Facciamo sfumare e aggiungiamo la salsa di pomodoro. Lasciamo cuocere per trenta minuti con il coperchio, dopo aver messo il sale e il pepe.

Quando il sugo sarà cotto, aggiungeremo il riso. Al riso uniamo qualche mestolo di brodo vegetale durante la cottura. Il riso deve rimanere al dente. Sul finale di cottura, mantechiamolo con il pecorino romano. Dunque, spegniamo il fornello, e facciamo raffreddare per qualche minuto.

In un recipiente a parte, versiamo il riso unitamente a un uovo. Amalgamiamo bene gli ingredienti. Nel frattempo, prepariamo altre due terrine. In una di esse sbattiamo due uova. Nell’altra mettiamo il pan grattato. Inseriamo, poi, un pezzetto di mozzarella per la pizza nella preparazione. Dunque, passiamo i supplì prima nell’uovo, poi nel pan grattato.

Infine, portiamo al bollore in un pentolino l’olio di semi. Quando l’olio sarà sufficientemente caldo, immergeremo i supplì fino a farli dorare. Serviamo i supplì con una birra ghiacciata.

