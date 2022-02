Gli amanti del cioccolato sono milioni e proprio per questo lo possiamo gustare in tantissime varietà. Tra queste troviamo i classici ma intramontabili extra-fondente, fondente, al latte, bianco, nocciolato e tanti ancora. Un’eccellenza in voga adesso è il quarto cioccolato di Ruby che sta cambiando il volto della pasticceria Mondiale. È rosa, naturale e privo di coloranti, naturalmente dolce e si trova in quantità limitate.

Superlativo con soli 5 ingredienti il pollo cambia veste per esprimersi in bontà e novità

Dal cacao grezzo sottoposto a processi di fermentazione, essiccazione e tostatura si produce il nostro amato cioccolato. È la sua lavorazione che determina la varietà di gusti, tra cui possiamo felicemente spaziare. Sarà per l’effetto buonumore che gli viene attribuito o per il suo sapore delizioso che il cioccolato ha ispirato nel tempo numerosi eventi da protagonista. In ogni parte del Mondo sono tante le fiere dedicate che gli vengono dedicate, così come al cacao in polvere. Oggi usiamo in chiave salata questo prodotto superlativo con soli 5 ingredienti crea una combinazione di sicuro effetto da ripetere più volte. Ascoltiamo la sensibilità del nostro palato per scegliere il peperoncino tra l’oltre centinaio di varietà e grado di piccantezza esistenti.

Ingredienti per 8 persone

2 polli per un totale di circa 2,5 kg

peperoncino in polvere (un cucchiaino e ½)

1 cucchiaino e ½ di origano fresco o essiccato

cacao in polvere meglio biologico (un cucchiaino e ½)

5 cucchiai di olio evo

3 cucchiai di salsa di soia

sale a piacere

Procedimento per il pollo al peperoncino in marinata di cacao

Il giorno prima tagliamo i 2 polli in 4 parti. Mescoliamo in una ciotola il cacao con il peperoncino, l’origano, l’olio e la salsa di soia. Aggiungiamo il sale in piccola quantità in modo da aggiustarlo alla fine perché non risulti salato. Spennelliamo con cura il pollo con questa marinata e sistemiamolo in sacchetti gelo che chiudiamo e trasferiamo in frigo per tutta la notte.

Trascorso il tempo e al momento di cucinare, preriscaldiamo il nostro forno a 250° nella funzione grill. Raggiunta la temperatura posizioniamo il pollo e lasciamo cuocere per 45 minuti. Giriamo più volte i pezzi di carne e spennelliamo con la marinata rimasta nei sacchetti. Negli ultimi 10 minuti la pelle diventerà croccante, pronta per essere gustata.

Impiattiamo il nostro pollo al cacao con un contorno di pomodorini oliati e salati.