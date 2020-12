Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Agenzia delle Entrate continua a pubblicare chiarimenti in merito al Superbonus e le criticità, tramite vari interpelli. In questo articolo esamineremo i chiarimenti sul Superbonus e sostituzione della caldaia con 2 impianti. Inoltre, daremo una breve panoramica sugli errori formali nella riqualificazione energetica, la fruizione della detrazione per i residenti all’estero e infine interventi in condominio.

Superbonus e sostituzione della caldaia con 2 impianti

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 600 ammette la possibilità di accedere al Superbonus nel caso di interventi di sostituzione di una termostufa a pellet e una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore. L’Agenzia precisa che lo scaldabagno a pompa di calore rientra tra gli interventi trainanti. Mentre la termostufa a pellet rientra tra gli interventi dell’Ecobonus per efficienza energetica e, quindi, è considerato intervento trainato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quindi, in questi casi l’agevolazione del 110% è ammessa.

Correzione errori formali

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 590, ha specificato che anche in presenza di errori formali è possibile continuare a beneficiare del Superbonus. L’AdE chiarisce che, nel caso in cui il modello di comunicazione sia stato compilato in modo errato, è possibile apportare la correzione. Però, la correzione deve avvenire prima che il credito di imposta sia utilizzato da parte del cessionario o fornitore.

Residenti all’estero

L’AdE, con le risposte a interpello numero 596, 597, 601 e 602, ha chiarito molti dubbi legati ai cittadini residenti all’estero e proprietari di un immobile in Italia. L’Agenzia delle Entrate specifica che possono fruire del Superbonus al 110% in quanto titolari del reddito fondiario.

Superbonus e condominio

Con la risposta a interpello n. 595, infine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su interventi eseguiti in condominio tutelato dal Codice dei beni culturali (D.L. 42/2004). Ha precisato che è fruibile la detrazione del Superbonus al 110% solo le singole unità immobiliare che effettuano interventi trainati, in mancanza di interventi trainanti quale: impianti di riscaldamento, Sismabonus o cappotto termico.