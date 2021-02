L’Agenzia delle Entrate specifica come si suddividono i tetti di spesa per Superbonus e installazione di pannelli fotovoltaici. L’interpretazione fornita dall’AdE, con la risoluzione 60/2020, elenca una serie di regole applicative in base ai tetti di spesa e i vari interventi. Nello specifico, definisce che il tetto di spesa di 48mila euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici prevede altri 48mila euro per una successiva installazione di sistema di accumulo per impianti fotovoltaici. La risoluzione evidenzia anche gli interventi per Superbonus e fotovoltaico, quando spetta la doppia detrazione.

Superbonus e fotovoltaico in condominio

In riferimento al Superbonus e fotovoltaico, il Fisco ribadisce che, se vengono effettuati in condominio, la detrazione deve essere calcolata sull’intero condominio. Inoltre, la detrazione spettante si calcola in base alle singole unità immobiliare che compongono il condominio. Mentre, i singoli condomini sono tenuti al pagamento e all’applicazione della detrazione in base ai millesimi. Nella risoluzione viene riportato l’esempio di un condominio composto da quattro unità immobiliare. In base al Decreto Legge n. 34/2020 articolo 119, il tetto di spesa per ogni unità immobiliare è di 40mila euro. Quindi, il condominio potrà disporre di un’agevolazione totale di 160mila euro (40mila euro moltiplicato per le 4 unità immobiliari).

Superbonus e fotovoltaico, quando spetta la doppia detrazione?

L’Agenzia precisa che ciascun condomino può calcolare la detrazione superiore a 40mila euro per interventi di isolamento termico e interventi antisismici con un tetto di spesa di 96mila euro. Inoltre, come sopra specificato, il tetto di spesa di 48mila euro per l’impianto di pannelli fotovoltaici prevede ulteriori 48mila euro per una successiva installazione di accumulo integrato all’impianto di pannelli fotovoltaici.

Tetti di spesa e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione riporta precisazioni sui tetti massimi e gli interventi trainati:

a) detrazione massima 60mila euro per ciascun immobile per sostituzione delle finestre e strutture accessorie;

b) detrazione massima di 60mila euro;

c) detrazione massima 30mila euro per ciascun immobile per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

d) tetto di spesa massima di 3mila euro per installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici;

e) tetto di spesa massima di 48mila euro per ciascun immobile per installazione di impianti fotovoltaici;

f) limite di spesa per mille euro ogni KWh per l’ installazione contestuale di successivo sistema di accumulo integrato all’impianto fotovoltaico.

Questa nuova interpretazione permette di avere la doppia detrazione. Ricordiamo che la circolare 24/2020 considerava la detrazione cumulativa nel tetto di spesa di 48mila euro per impianti di installazione e sistemi di accumulo integrati. Quindi, adesso è possibile beneficiare, sempre rispettando le specifiche tecniche, della doppia detrazione per impianto di installazione di pannelli solari e, successivamente, per l’installazione di impianto di accumulo integrato.