La Redazione affronta uno dei quesiti posti dai nostri Lettori. Nell’ipotesi del Superbonus 110% se non si ottiene, si possono conservare le altre detrazioni? Per ogni problema che sorge, esiste sempre una soluzione in grado di risolverlo.

Quindi, nel caso in cui si decida di ristrutturare un edificio e fruire delle detrazioni fiscali, è bene sapere ciò. In relazione al Superbonus 110%, se le cose vanno male si possono conservare le altre agevolazioni. Pertanto, pur non rientrando nei benefici previsti dal Superbonus, è necessario eseguire i pagamenti delle fatture secondo i parametri dei bonifici parlanti. Infatti, i bonifici parlanti serviranno per richiedere le detrazioni relative alle altre agevolazioni connesse e o trainate. Tra cui quelle per il sismabonus, o in alternativa tra loro, il bonus casa, bonus facciate (detrazione 90%) o l’Ecobonus.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si rammenta che l’esecuzione di un bonifico classico, ordinario, non dà diritto alla detrazione. Quindi, prima di procedere al saldo di una fattura, si consiglia di informarsi presso la banca dalla quale verranno, poi, eseguiti i pagamenti. Tali agevolazioni, vengono prorogate anche per tutto l’anno 2021 a seguito delle disposizioni presenti all’interno del Decreto Ristori. Ciò a tutela delle attività più colpite dal Covid-19.

Superbonus 110% se non si ottiene, si possono conservare le altre detrazioni?

È possibile modificare, durante l’esecuzione dei lavori, l’agevolazione richiesta? È bene sapere che per accedere a determinate agevolazioni fiscali, occorre presentare, prima dell’inizio dei lavori, alcune dichiarazioni presso gli uffici competenti. Questa documentazione dovrà essere redatta, asseverata e trasmessa da un tecnico competente in materia, e non dal committente dei lavori. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un tecnico specializzato nel settore.

Se si pensa di richiedere le detrazioni previste dal Superbonus 110% e le cose vanno male, si possono conservare le altre agevolazioni. L’opportunità deriva dal fatto che molti adempimenti previsti per questa, sono i medesimi che vengono richiesti per altre detrazioni. Ad esempio, per la fruizione delle agevolazioni inerenti al risparmio energetico (detrazioni al 50%). Mentre, altra documentazione, invece, potrebbe essere addirittura superflua, ma in tal caso non precluderebbe la richiesta di accesso alle altre detrazioni.

Ma un problemino c’è

Superbonus 110% se non si ottiene, si possono conservare le altre detrazioni? La risposta è affermativa, ma qualche problemino c’è.

Il problema maggiore potrebbe sorgere solo nel caso in cui si sia optato o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito derivante dalla detrazione. Infatti, queste due tipologie di azione presuppongono già il possesso dei requisiti previsti per tale agevolazione. Questo è il motivo per cui ancora rimane qualche dubbio.

Approfondimento

Come calcolare l’IMU con le aliquote aggiornate