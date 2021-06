Il Superbonus 110% sta riscuotendo un grande successo tra i privati, molto meno nei condomini. Non soltanto perché l’unanimità di vedute, e soprattutto di voto, è molto faticosa da ottenere in assemblea. Ma anche perché non ci sono sempre le stesse opinioni tra i vari professionisti a proposito delle varie opportunità da cogliere, sisma-bonus in primis.

Superbonus 110% in condominio: ecco cosa potremo fare se si raggiunge l’unanimità in assemblea. Ricordiamo perciò quali sono i lavori agevolabili in un palazzo, con l’aiuto degli esperti di Fisco di Proiezioni di Borsa.

Manutenzioni straordinarie e non solo

Oltre ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia, sono agevolate anche alcune opere di manutenzione ordinaria, come quelle di riparazione, sostituzione o rinnovamento delle finiture.

Gli amministratori devono anche mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, capire quando è ora di sostituire i pavimenti, gli infissi e i serramenti. In estate si tinteggiano più facilmente pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, si rifanno gli intonaci e le impermeabilizzazioni di tetti e terrazze. Ma non dimentichiamo anche piccoli lavori come la tinteggiatura delle porte dei garage, che sono sempre dimenticate.

Nel caso di cantieri con un ampio impiego di lavoratori o quando si devono realizzare scavi importanti, l’amministratore dello stabile dovrà fare la doverosa segnalazione all’ASL, relativamente alla sicurezza. Altrimenti non ci sono procedure particolari da seguire.

Un palazzo può sfruttare proficuamente il bonus anche sul fronte meno vantaggioso, quello relativo alla sistemazione di pozzi e delle aree verdi.

Viene restituito il 36% in dieci anni e c’è un tetto massimo di spesa pari a 5mila euro. Non è possibile operare la cessione del credito. Ma il vantaggio vero è il rapido godimento dei benefici: aree recintate con gusto e mai più invase dai vandali, impianti di irrigazione automatizzati che permettono la cura di graziose aiuole mei mesi estivi e la realizzazione di giardini pensili anche in piccoli spazi e persino sopra i tetti, al posto dei vecchi stenditoi.

Anche per queste spese, che non necessitano di procedure particolari, tranne la conservazione dei pagamenti, servono però le delibere condominiali.