La previsione del Superbonus 110% ha come obiettivo primario quella di sostenere le imprese, l’edilizia, far ripartire l’economia e sostenere le politiche sociali. Proiezionidiborsa più volte e sotto molteplici punti di vista ha trattato l’argomento. In materia di Superbonus 110%, in arrivo le assunzioni straordinarie nei Comuni. Ecco come funziona il fondo da 10 milioni di euro. Il MISE comunica, che si sta predisponendo il DPCM attuativo del fondo.

Pertanto i Comuni dovranno aspettare il DPCM, prima della presentazione delle domande.

Il Superbonus 110% ha determinato, oltre all’incremento dell’edilizia, ma anche numerose novità, soprattutto dal punto di vista tecnico. Tanti dubbi e tante in ordine alla sua applicazione, ai requisiti e presupposti. Pertanto oltre a tecnici qualificati del settore edilizia, entrano in gioco anche professionalità estranee al mondo dell’edilizia. Ovvero, figure di carattere amministrativo, contabile, come commercialisti, CAF, consulenti del lavoro. Tant’è che il sul sito del Governo c’è un’apposita sezione dedicata al Superbonus 110%.

Superbonus 110%, in arrivo le assunzioni straordinarie nei Comuni. Ecco come funziona

La Legge di Bilancio n.178/2020, ha previsto il fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con dotazione di 10 milioni di euro. Tale fondo ha lo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbnonus 110%. Probabilmente per snellire il lavoro delle amministrazioni comunale per il disbrigo delle pratiche di accesso all’agevolazione. Potenziare gli uffici, equivale quindi ad assunzione di personale, assunzioni a tempo determinato per l’anno in corso di personale tecnico.

Il MISE, inoltre, comunica che non c’è un termine perentorio per la presentazione delle domande. Quindi i Comuni interessati dovranno attendere le indicazioni operative nel prossimo DPCM.

Ad ogni modo, i tecnici che verranno assunti nei Comuni avranno dei contratti a tempo determinato per un anno, non rinnovabile. Costoro saranno assunti con l’esclusivo compito di consentire ai Comuni di far fronte ai maggiori oneri di gestioni, dovuti all’erogazione del beneficio. Quindi, solo per il disbrigo di domande inerenti al Superbonus 110%.

