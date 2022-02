Se pensiamo all’ingrediente chiave di questa torta le nostre papille gustative corrono a sapori salati e consistenze croccanti. Il contorno preferito dai bambini, le patatine fritte. Stavolta usiamo le patate che abbiamo in dispensa da qualche giorno e potrebbero germogliare da un momento all’altro per un dolce inaspettato.

Superbo dolce artusiano in chiave moderna che finisce in 5 minuti e sembra un’alchimia che nessuno indovina

La torta, una volta pronta sarà un piacere per il palato, umida e soffice, con un sentore fresco al contempo. Se siamo amanti delle patate questa è tutta nostra. Se invece non lo siamo, prepariamola comunque perché una volta pronta tutti giureranno di mangiare una torta al formaggio. Il grande Pellegrino Artusi le dedicò una pagina del suo libro cult della cucina italiana “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” o semplicemente “L’Artusi” pubblicato per la prima di innumerevoli volte nel 1891.

Ingredienti

700 gr di patate (meglio a pasta gialla) bollite e poi schiacciate con la forchetta o passapatate

5 uova a temperatura ambiente

30 gr di burro fuso

130 grammi di farina finissima di pistacchi

70 grammi di zucchero finissimo

scorza di 1 limone biologico

scorza di 1 arancio biologico

zucchero al velo da spolverare

Procedimento per la torta dolce di patate

Preriscaldiamo il forno a 160°. Sistemiamo nel nostro contenitore le patate schiacciate e raffreddate perfettamente. Il mixer o altri robot da cucina creerebbero una pasta collosa per via dell’amido. Versiamo dentro le due scorze e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo il burro fuso. Versiamo 100 grammi di farina di pistacchi e lo zucchero continuando a lavorare. Adesso è il turno delle uova che versiamo 1 per volta e giriamo fino al completo assorbimento. Il composto è pronto da mettere nella tortiera, spolverato della farina di nocciole rimanente e dello zucchero a velo. Lasciamo in forno per circa 40 minuti. Quando ne sono trascorsi 20 possiamo aprire lo sportello per far uscire il vapore in eccesso. Proseguiamo la cottura fino al termine indicato e lasciamo raffreddare prima di tagliare.

La torta di patate è il dolce del tempo lento da trascorrere con i bambini a cucinare, riesce meglio se preparata a mano. È anche la sorpresa di un superbo dolce artusiano in chiave moderna che sembra tutto tranne che di patate. E tra queste, facciamoci largo tra le varietà scegliendo quelle a pasta bianca con una polpa farinosa adatta ad essere schiacciata. È la torta rivisitata perché i pistacchi sostituiscono le mandorle dolci e amare e in più mettiamo l’arancio. La spolverata finale creerà un manto di leggera e piacevole croccantezza.

La superba torta dolce di patate è sicuramente un dolce da mangiare e rimangiare per quanto è buona. È un legame con le nostre nonne perché la prepariamo a mano proprio come facevano loro per regalarci squisiti e semplici dolci.