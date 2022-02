Quando pensiamo di preparare una torta inaspettata possono affiorare alla mente dolci con presentazioni complesse e zuccherine. Come se la sorpresa maggiore fosse correlata a una più estrema difficoltà di realizzazione. Invece proviamo a pensare al piacevole stupore dato da un gusto insolito, che dalle papille gustative ci conduce in un viaggio tra gli agrumeti soleggiati e profumati. L’Italia è al tredicesimo posto nella classifica mondiale dei Paesi produttori di limoni.

Il frutto viene utilizzato interamente, dai suoi semi viene estratto l’olio. La pianta del limone può essere coltivata in vaso e tenuta in un balcone ben soleggiato. Comunica il suo benessere producendo dei frutti che maturano sull’albero in circa due mesi. In primavera vediamo dei bellissimi e profumati fiori bianchi con al centro il piccolo frutto nascente. Il suo lento tempo di maturazione consente di apprezzare la natura che si manifesta nella sua bellezza.

Superba e praticissima da preparare la torta dal gusto deciso e indimenticabile con l’agrume sempre presente in cucina

I limoni maturando cambiano colorazione da verde a gialla. I concimi naturali e biologici, come i fondi di caffè, assicurano dei frutti sani e privi di pesticidi. Il limone è un albero magnanimo che produce tanti frutti due volte l’anno. Tra gli ingredienti base sono presenti quelli di una rinfrescante granita estiva ma in più la nostra torta superba e praticissima da preparare si fa mordere con gusto.

Ingredienti

200 gr. di farina integrale o 00

100 gr. di amido di mais

170 grammi di zucchero

30 gr. di olio a piacere

100 ml di acqua tiepida

100 gr. di succo di limone

Scorza di due limoni biologici

Una bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo q.b.

Procedimento per una torta vegan insuperabile

Accendiamo il forno a 160° ventilato, pesiamo gli ingredienti e in un contenitore setacciamo la farina, l’amido e il lievito. Aggiungiamo lo zucchero e la scorza dei limoni e mescoliamo gli ingredienti secchi.

Ora mischiamo per qualche minuto con una frusta l’olio, l’acqua e il succo di limone filtrato. Iniziamo a versare a cucchiaiate la parte secca nel liquido e amalgamiamo fino ad ottenere un unico composto fluido e privo di grumi.

Lasciamo riposare pochi minuti e prepariamo la nostra tortiera da 24 cm con carta forno o burro e farina. Ora versiamo il composto e livelliamo, sistemiamo la tortiera al centro del forno per almeno 40 minuti.

Trascorso il tempo verifichiamo la cottura con uno stuzzicadenti, eventualmente lasciamo ancora per qualche minuto. Una volta pronta spolveriamola a piacere di zucchero a velo.