A Piazza Affari ci sono condizioni affinché superato un certo livello un titolo azionario potrebbe (almeno) raddoppiare il suo valore attuale. Si giunge a questa conclusione analizzando i grafici di Relatech, ma anche guardando ai fondamentali della società ci sono le condizioni per un rialzo del titolo.

Il solo analista che copre il titolo Relatech ha un giudizio molto buono (Outperform) con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Confrontando, invece, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione scende al 20% circa.

Partendo da questi elementi, i nostri analisti si sono chiesti se Relatech sarà in grado di ripetere l’exploit dell’ultimo anno quando la performance del titolo è stata superiore al 200%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Superato un certo livello un titolo azionario potrebbe (almeno) raddoppiare il suo valore attuale. Dove si trova questo livello di trading?

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 22 luglio in ribassa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente a quota 5,92€.

Lo scenario di medio/lungo, ricavato studiando il time frame settimanale, è molto interessante per il titolo. Come si vede dal grafico settimanale, infatti, le quotazioni sono in contatto con un’importantissima resistenza in area 6,016€ che se rotta in chiusura aprirebbe le porte all’ascesa almeno fino in area 8,593€, I° obiettivo di prezzo. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per vedere le quotazioni apprezzarsi di almeno il 40%.

Il potenziale rialzista diventa molto più interessante se si guarda agli obiettivi oltre il I°. In questo caso, infatti, gli obiettivi di prezzo si trovano in area 12,74€ e 16,89€, per un potenziale rialzista del 116% e 186%, rispettivamente.

Nel breve periodo la situazione è un po’ più complicata. Come si vede (linea tratteggiata) la proiezione in corso è rialzista punta area 6,2€ (a seguire area 6,8€). Tuttavia il titolo si trova in prossimità di un’importantissima area di supporto: 5,83€/5,85€. Una chiusura giornaliera inferiore a questa area farebbe scattare una proiezione ribassista di breve con obiettivo in area 5,381€ (I° obiettivo di prezzo). A seguire l’obiettivo successivo del ribasso si trova in area 4,62€.

Approfondimento

Approfittare dei ribassi per comprare a piene mani Intesa Sanpaolo e puntare a un guadagno del 100%