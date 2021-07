La vitamina E ha una funzione importante per il nostro organismo. Logicamente non bisogna esagerare ma integrare la vitamina E nel miglior modo all’interno della dieta perché una carenza potrebbe compromettere la salute. Perciò scopriamo come superare gli “acciacchi” mangiando 9 particolari alimenti ricchi di vitamina E.

Prima di tutto bisogna sapere necessariamente che la vitamina E è un importante antiossidante perciò protegge il tessuto corporeo dai radicali liberi.

Inoltre secondo degli studi la vitamina E aiuta a prevenire lo sviluppo dell’invecchiamento, le malattie croniche e a mantenere il sistema immunitario forte contro batteri, allergeni e virus.

Dunque chi soffre di questi acciacchi, previo parere dello specialista, può ritrovare lo smalto migliore mangiando cibi contenenti questa importante vitamina.

Ora è giunto il momento di scoprire quali sono i 9 alimenti che contengono più vitamina E. A scanso di equivoci, diciamo subito che sono in largo consumo in Italia e perciò basta andare al supermercato per trovare questi prodotti amici della salute.

I semi di girasole, sesamo o zucca crudi sono ricchi di vitamina E, con meno di 50 grammi possono coprire la dose giornaliera.

Lo stesso dicasi con 100 grammi di nocciole, un frutto delizioso che serve principalmente a combattere colesterolo o malattie cardiovascolari. Invece mangiando 100 grammi di olive riusciamo a coprire il 25% del consumo giornaliero raccomandato. Rimanendo sempre nel campo della frutta secca, bastano sempre 50 grammi di mandorle per completare il consumo giornaliero di vitamina E.

L’asso nella manica delle verdure

Gli spinaci, ortaggio reso famoso per il fumetto Braccio di ferro, contiene calcio, fosforo, magnesio, ferro e vitamina E. Ebbene consumando una tazza di spinaci bolliti si riesce a coprire il 20% del valore giornaliero raccomandato.

Invece consumando un cavolo bollito, copriamo il 6% del consumo giornaliero di vitamina E. nonostante questo ortaggio è ricco di ferro, calcio e proteine. Infine i broccoli hanno la reputazione di essere uno dei migliori disintossicanti tra i cibi. Come tutti sanno i broccoli sono un toccasana per la pelle, il colesterolo e le ossa. Solo 100 grammi di verdura al vapore possono garantire il 10% della dose giornaliera raccomandata di vitamina E.

Ora, con l’elenco completo dei cibi contenenti maggiori quantità di vitamina E conosciamo cosa mangiare nel momento in cui si presenta un acciacco.