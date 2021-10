Può succedere di non avere idee per pranzo. Non si sa proprio cosa cucinare. E quindi solita pasta al pesto già pronto, oppure sugo rosso e basilico. Fosse una volta ogni tanto andrebbe anche bene, ma a lungo andare stufa. Ed ecco allora una super ricetta con alimenti base quando non si hanno idee. È una pasta veramente deliziosa, bastano 4 ingredienti e sembrerà di aver cucinato un piatto da vero chef.

Sono quelle ricette considerate “povere”, che invece poi dietro nascondono delle bellissime sorprese. Come ad esempio la pasta burro e salvia oppure olio e peperoncino. Delle ricette tanto buone, ma a livello di ingredienti molto base. A queste e a tante altre, ne aggiungiamo una con il pesce. Molto speciale, facile e gustosa. Vediamo allora cosa serve e come si prepara.

Super ricetta con alimenti base per quando non si hanno idee

Vediamo subito gli ingredienti per due persone:

200 grammi di spaghetti;

30/40 grammi di alici sottolio;

50 grammi di pangrattato;

olio;

2 spicchi d’aglio.

Ed ecco che i nostri ingredienti sono pronti. Prima cosa da fare è bagnare una padella con dell’olio e mettere i due spicchi d’aglio. Contemporaneamente mettiamo a bollire l’acqua della pasta, non mettiamo il sale. In caso si aggiusta dopo. Le alici sono già salate di loro, evitiamo di creare un piatto troppo salato che poi è immangiabile.

Ora che l’olio è caldo, aggiungiamo in padella le alici. E aggiungiamo un mestolo di acqua calda che bolle. Con una mestolo giriamo le alici che piano piano si sciolgono. Mettiamo il fuoco lento, non esageriamo. Ora che l’acqua bolle possiamo calare la pasta. Gli spaghetti solitamente devono stare 10 minuti. Lasciamoli cuocere i primi 5 minuti nella pentola. Mentre questi cuociono, prendiamo una padella piccola e facciamo saltare il pangrattato. Non bruciamolo, deve solo saltare un pochino.

Passati i 5 minuti con un mestolo spostiamo gli spaghetti dalla pentola alla padella. Non buttiamo l’acqua della pentola perché continueremo la cottura risottandoli. Quindi quando c’è bisogno, aggiungiamo dell’acqua di cottura. In questo caso alziamo un pochino la fiamma e aggiungiamo ovviamente il pangrattato. Mescoliamo finché non si crea una bella cremina. Se la pasta non è ancora ben cotta, aggiungiamo altra acqua fino a quando non sarà pronta. Una volta pronta mettiamo in un piatto ed ecco che i nostri spaghetti alici e pangrattato sono pronti.

