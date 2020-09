Lunedi 13 scatta la data del super regalo per i clienti delle Poste Italiane che hanno questi conti: una Postepay o un Bancoposta. E’ una iniziativa di Poste, che vuole dare il suo contributo per sostenere le famiglie italiane in questo periodo di emergenza. Ecco come funziona e chi ne può usufruire.

Super regalo per i clienti delle Poste Italiane che hanno questi conti

Da lunedì 13 settembre 2020 scatta la possibilità di usufruire di un bonus pari a 50 euro, per fare acquisti in negozi convenzionati con le Poste Italiane. Ne possono usufruire solo coloro che sono in possesso di un conto Bancoposta o di una Postepay. Questo buono può essere speso in negozi convenzionati, che vendono vari prodotti. Dagli alimentari, all’abbigliamento. Può essere usato per acquistare corsi di formazione in varie materie, come matematica, fisica, corsi di lingue.

Il buono può essere usato anche per acquistare servizi di intrattenimento, come film e contenuti televisivi in genere, distribuiti su piattaforme online. Può essere utilizzato anche per fare carburante all’auto, sempre presso le catene convenzionate. E perfino per acquistare prodotti farmaceutici.

Dove sfruttare il super bonus

Ma dove è possibile utilizzare il buono? Quali sono i negozi convenzionati? Sono tutti indicati sulla app Bancoposta o sulla app Postepay, che, chi è cliente di questi servizi, senza dubbio ha scaricato sul suo smartphone. Ma nel caso non si avesse l’app, si può consultare il sito apposito: www.scontiposte.it. Ed infatti ScontiPoste è il nome dell’iniziativa.

Da sottolineare anche un aspetto che non è irrilevante. L’iniziativa vale non solo per gli acquisti fisici in negozi convenzionati, ma anche per acquisti online. E’ quindi possibile fare acquisti in negozi legati all’iniziativa, senza muoversi da casa. Lo si può fare semplicemente accedendo ai siti internet di questi esercizi commerciali.

