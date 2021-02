Per una casa senza cattivi odori le abbiamo provate veramente tutte. Abbiamo seguito tutti i consigli. In frigo praticamente ci abbiamo messo di tutto per evitare che puzzi. La casa è piena di profumatori, candele e altro. Ma esiste un super prodotto poco conosciuto cattura odori fantastico per il frigo e la casa. Se lo avessimo saputo prima. Ma non è mai troppo tardi. Quindi è arrivato il momento di far sparire tutti quegli strani oggetti in giro per casa o nel frigo, che servono a combattere la puzza, e usare un solo prodotto.

Super prodotto poco conosciuto cattura odori fantastico per il frigo e la casa

Il prodotto che sveliamo oggi è l’allume di potassio, detto anche allume di rocca o altri nomi chimici complicati. Questo prodotto si trova sia sotto forma di sale, sia sotto forma di polvere bianca o come cristallo. Come ricorda il nome questo è un mix di alluminio e potassio dell’acido solforico. È un prodotto veramente magico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La cosa stupefacente di questo sale è che assorbe gli odori, ma questa volta gli odori saranno assorbiti veramente. Infatti basta mettere l’allume di potassio in un bicchiere con dell’acqua e mettere il tutto in frigo. Stessa cosa vale per il resto della casa. Infatti si può mettere in camera da letto, in bagno, insomma veramente ovunque vi è un cattivo odore.

Non bisogna assolutamente pensare che sia un prodotto raro da trovare, perché infatti non è così. Si può acquistare facilmente in farmacia, parafarmacia, negozi per la casa, erboristeria e anche nei supermercati molto grandi. Ovviamente vivendo nel 2021 tutto si trova online, quindi è possibile acquistare l’allume di potassio anche su internet, esempio banale Amazon.

Per conservalo in modo corretto si consiglia di metterlo al fresco, lontano da fonti di calore e dai raggi solari.

Approfondimento

Sbiancare il bucato triste e giallo con questo super prodotto poco conosciuto.