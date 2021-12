Le regine indiscusse del Capodanno sono sicuramente le lenticchie. Oltre ad essere di buon auspicio, come ben sappiamo, esse sono anche molto nutrienti per l’organismo. Infatti, sono anche dette “carne dei poveri”, per via del loro elevato apporto di ferro e proteine.

In questo articolo, vedremo come valorizzarle in una ricetta alternativa da portare a tavola a fine anno. Infatti, vedremo come realizzare delle gustose crocchette, magari da accompagnare all’immancabile cotechino, per non discostarsi troppo dalla tradizione.

Super deliziose queste crocchette di lenticchie, perfette per un contorno di fine anno da leccarsi i baffi

Per questa fantastica ricetta ci serviranno:

300 grammi di lenticchie secche;

3 patate medie;

2 uova;

350 grammi di pangrattato;

formaggio grattugiato, tipo Parmigiano Reggiano o Grana Padano;

1 spicchio d’aglio;

sale;

pepe;

prezzemolo.

Procedimento

Partiamo innanzitutto dalla preparazione delle lenticchie. Se decidiamo di comprare quelle secche, bisognerà lasciarle in ammollo in acqua fredda per circa 2 ore. Dopo di che, possiamo cuocerle all’interno di un tegame pieno d’acqua insieme a mezza carota, mezza cipolla ed altre spezie a piacere.

Nel frattempo, in un’altra pentola profonda, lessiamo anche le patate, precedentemente lavate. Ci vorranno all’incirca 30 o 40 minuti per entrambi gli ingredienti.

Una volta trascorso il tempo necessario, possiamo scolare le lenticchie per bene eliminando qualsiasi residuo di brodo, e inserire le patate in una ciotola. Attenzione però a non buttare l’acqua di cottura delle patate perché possono servire a molte altre cose.

Detto questo, eliminiamo ora la buccia dalle patate quando sono ancora calde e, dopo di che, riduciamole in purea con una forchetta.

All’interno della ciotola stessa aggiungiamo, quindi, le lenticchie, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe, il prezzemolo e l’aglio tritato, possibilmente senza anima. Ora, amalgamiamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto abbastanza asciutto e ben distribuito. A questo punto, preleviamo delle porzioni di impasto e modelliamole per donare loro la classica forma delle crocchette.

Una per volta, quindi, passiamole prima all’interno delle uova sbattute e poi nel pangrattato, senza lasciare parti della superficie vuote. Quando saranno tutte pronte, possiamo friggerle in abbondante olio di semi fino a doratura desiderata. Saranno davvero super deliziose queste crocchette di lenticchie, perfette per un contorno di fine anno da leccarsi i baffi.

Tuttavia, nel caso in cui volessimo effettuare una cottura più leggera, possiamo infornarle anche per 15 minuti a 180 gradi in forno statico.