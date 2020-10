Oggi vi spiegheremo la ricetta utile a preparare il sunomono, il leggero e gustoso contorno giapponese che fa dimagrire…

Siete appassionati di cucina etnica? Siete amanti dell’Oriente? Allora siete nel posto giusto. Oggi vi portiamo in Giappone e vi sveliamo la ricetta di un piatto poco conosciuto quanto gustoso. Il sunomono è, infatti, un contorno leggero, composto solamente da verdure e da salse, che presenta un grande quantità di fibre e acqua. Ma, oltre ad essere totalmente vegan friendly, ha una particolarità non da poco: secondo i giapponesi è un ottimo alleato per perdere peso. Perché non provarlo?

Gli ingredienti per la preparazione del sunomono

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti per preparare questo leggero e gustoso contorno giapponese:

a) 4 cetrioli di medie dimensioni;

b) 30 grammi delle tipiche alghe wakame disidratate;

c) 20 grammi di sesamo da tostare o già pronto;

d) 1 cucchiaio di salsa di soia;

e) 1 cucchiaio di aceto di riso;

f) 1 cucchiaio di zucchero;

g) sale quanto basta.

Il procedimento per preparare questa prelibatezza orientale

Passiamo, ora, ad illustrare la procedura per preparare il sunomono, il leggero e gustoso contorno giapponese che fa dimagrire.

Prendete le alghe wakame e mettetele a bollire in una pentola di acqua calda. Appena si saranno reidratate, scolatele e passatele sotto un getto di acqua fredda.

Lavate i cetrioli, passateli nel sale grosso per rendere la buccia più liscia e, infine, tagliateli a fettine molto sottili.

Dopo aver completato questo passaggio immergete i pezzi ottenuti in una ciotola di acqua fredda, aggiungendo sempre del sale grosso.

Ancora qualche momento e potrete gustare il leggero e gustoso contorno giapponese che fa dimagrire.

Lasciate riposare per circa cinque minuti. Prendete un panno da cucina pulito e avvolgeteci i cetrioli a fette. Strizzate, quindi, il liquido in eccesso.

Ora è il momento di preparare la salsa, chiamata nella tradizione nipponica “sanbaizu”. Incorporate le quantità indicate di soia, zucchero e aceto di riso. Mescolate con cura fino a che tutto il composto non sarà compatto e lo zucchero totalmente sciolto.

A questo punto, adagiate le fette di cetriolo in una terrina adatta e conditele abbondantemente con il liquido che avete ottenuto. Guarnite il tutto con 20 grammi di sesamo tostato. Il sunomono, il leggero e gustoso contorno giapponese che fa dimagrire, è pronto per essere gustato.

