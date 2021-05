A gennaio scorso abbiamo già scritto di Clubhouse, la nuova piattaforma social che fa concorrenza a Facebook, Instagram e Twitter. Finalmente è giunto il momento di provare anche in Italia le potenzialità. Infatti, sullo smartphone con sistema Android è possibile scaricare l’app della piattaforma live solo audio che ha fatto impazzire tutti. Fino ad ora, solo i possessori di iPhone potevano usare questa avveniristica applicazione. Ora, tutti i tipi di smartphone e in ogni angolo del mondo possono ospitare l’app di Clubhouse. Perciò, chi possiede uno smartphone con sistema operativo Android può scaricare l’app dallo store di Google e scoprire uno dei social più in voga del momento.

Alpha Exploration Co, società proprietaria di Clubhouse, ha dato un’accelerata importante ai test in modo da farsi trovare pronta per l’estate. Dunque gli italiani, quest’anno sotto il sole, hanno un nuovo compagno social con il quale interagire da sotto l’ombrellone.

C’è da dire, però, che ultimamente la piattaforma non ha riscosso tanto successo in virtù dei sempre meno download. Ad un boom iniziale in concomitanza delle parole al miele di Elon Musk è seguito un crollo verticale dei download della piattaforma. Perciò l’ultima decisione dell’azienda potrebbe rappresentare un tentativo di rilanciare Clubhouse.

Purtroppo Clubhouse ha visto le iscrizioni scendere dai 9,6 milioni dello scorso aprile ai 2,7 di marzo. Nell’ultimo mese circa 900 mila persone hanno scaricato l’applicazione. Logicamente i dati prima citati si riferiscono ad un uso solo su Apple. Ora con l’avvento dell’app per Android potrebbe cambiare lo scenario.

Clubhouse il futuro in chiaroscuro

Il calo di appeal di Clubhouse ha messo a repentaglio anche la valutazione della piattaforma stimata circa 4 miliardi di dollari. Tiger Global Management e Dst Global avevano messo gli occhi sulla piattaforma ma poi a seguito del calo di interesse attorno alla piattaforma sono cambiati gli obiettivi. Chissà ora cosa succederà visto che sullo smartphone con sistema Android è possibile scaricare l’app della piattaforma live solo audio che ha fatto impazzire tutti.