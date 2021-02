Sul listino milanese l’effetto Draghi continua a farsi sentire. Piazza Affari ha chiuso in rialzo, per l’ottava volta consecutiva. Sulla Borsa di Milano oggi ci sono stati acquisti a pioggia sui bancari e in particolare su un titolo che ha stupito. Vediamo qual è, e cosa è accaduto d’importante in questa giornata.

Per Piazza Affari ottava seduta consecutiva al rialzo

Continua la corsa di Piazza Affari quasi in solitaria. La Borsa di Milano oggi ha realizzato l’ottava seduta consecutiva in rialzo. La quarta dell’era Draghi. Alla fine della giornata il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato quasi l’1,4%, chiudendo a 23.425 punti.

Per capire come l’effetto super Mario si faccia sentire, si può confrontare la seduta odierna della Borsa italiana con quella del resto delle Borse europee. La Borsa tedesca ha chiuso praticamente invariata, come la Borsa di Madrid. La Borsa francese e quella di Londra hanno chiuso in rialzo dello 0,5%.

Continua anche la discesa dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund è calato ancora a 95 punti, toccando un minimo di giornata a 93 punti. L’ipotesi di un Governo Draghi ha riportato forti acquisti sui BTP.

Ma l’attenzione degli investitori internazionali non ha riguardato solamente i titoli di Stato. Sulla Borsa di Milano oggi ci sono stati acquisti a pioggia su un particolare settore azionario, quello dei bancari e dei finanziari in generale.

Da tempo gli Esperti di ProiezionidiBorsa indicano i titoli bancari come i super favoriti dell’era Draghi. Ed oggi i titoli bancari sono volati. BPER ha guadagnato il 7,4%, Banco BPM il 6,6%, Unicredit il 2,6%, Intesa l’1,4%. Ma è Monte dei Paschi di Siena che ha realizzato la performance più incredibile, volando del 19%.

La corsa della Borsa di Milano è solo all’inizio?

L’ottavo rialzo consecutivo della Borsa di Milano ha confermato una volta di più, che i mercati hanno grandi attese per un Governo Draghi. Se questo si farà, allora la corsa di Piazza Affari è solo all’inizio. Basti pensare che l’indice ancora non ha colmato le perdite subite lo scorso febbraio a causa del Covid. Quindi ci sono ancora ampi margini di guadagno.

