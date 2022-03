Dopo avere raggiunto i massimi storici a settembre del 2021, il titolo Promotica ha iniziato un ampio movimento laterale che ha avuto come base area 2,94 euro. Questo livello, infatti, ha più volte sostenuto le quotazioni facendole rimbalzare. A fine febbraio, però, complice il tracollo dei mercati azionari a seguito dell’invasione dell’Ucraina, ha ceduto. Le quotazioni, quindi, si sono dirette verso l’importantissimo supporto in area 2,56 euro (I obiettivo di prezzo) che al momento sta reggendo.

Quindi, sul titolo Promotica la tenuta dei supporti potrebbe favorire una nuova fase rialzista il cui obiettivo potrebbe essere localizzato in area 3,2 euro.

In caso contrario, il titolo potrebbe spingersi ancora più in basso verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la rottura in chiusura di settimana di area 2,56 euro potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 1,57 euro (II obiettivo di prezzo). Qualora, poi, la discesa dovesse continuare, l’obiettivo più estremo si collocherebbe in area 0,58 euro (III obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista della valutazione i multipli degli utili esprimono una forte sottovalutazione che si può quantificare in un 50% circa. Livello di sottovalutazione che è confermato anche dagli analisti il cui consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

Avvertenze sul titolo Promotica

La capitalizzazione della società non è piccolissima visto che si aggira sui 50 milioni di euro. Gli scambi settimanali, invece, sono di poco superiori ai 200.000 euro. Ciò vuol dire che giornalmente il controvalore scambiato è di circa 50.000 euro per cui bastano piccoli capitali per determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna, quindi, non esporsi troppo sul titolo per evitare di rimanere incastrati in posizioni non gradite.

Sul titolo Promotica la tenuta dei supporti potrebbe favorire una nuova fase rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Promotica (MIL:PMT) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 2,66 euro, in rialzo dell’1,92% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

