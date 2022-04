L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo, era il 31 gennaio 2022, scrivevamo La forte sottovalutazione e il raggiungimento dei supporti potrebbero far partire al rialzo le azioni Planetel.

Nel frattempo è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina e i mercati sono andati incontro a un brusco ridimensionamento, I supporti di Planetel, però, hanno tenuto e il titolo è riuscito a tenere nonostante il ribasso generalizzato. Conclusione, sul titolo Planetel i supporti sono più forti della guerra e il titolo potrebbe scattare al rialzo

Come facevamo notare, infatti, con volumi in crescita, la settimana conclusasi il 28 gennaio aveva visto un forte ribasso che aveva portato le quotazioni molto vicino al III obiettivo di prezzo in area 6,70 euro. Come accade con elevatissime probabilità, questo livello ha rappresentato un ottimo punto di ingresso per posizioni rialziste. Da notare che in quell’occasione specifica, i volumi erano stati in forte aumento come accade spesso a conclusione di forti direzionali.

Col passare delle settimane, quindi, è prevalsa la proiezione ribassista. Soprattutto dopo la chiusura settimanale superiore a 7,46 euro. A questo punto l’obiettivo più probabile passa per area 8,28 euro. Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 9,6 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 11 euro. I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 7,46 euro. Considerazioni sul titolo Planetel Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Se, però, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le cose cambiano completamente. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni di Planetel sono sottovalutate di circa il 60%. Un aspetto che non va trascurato da chi investe sul titolo Planetel è la probabilità che una seduta di Borsa non abbia scambi. Nel caso specifico questa probabilità è di poco superiore all’11%.

Sul titolo Planetel i supporti sono più forti della guerra: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Planetel (MIL:PLT) ha chiuso la seduta del 11 aprile a quota 7,62 euro in rialzo dell’1,06 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale