Sul titolo Osai Automation System l’annunciato rialzo si è concretizzato. Dove potrebbero arrivare le quotazioni?

L’ultima volta che ci siamo occupati di questo titolo scrivevamo la tenuta millimetrica dei supporti da parte di Osai Automotion System potrebbe preludere a un imminente rialzo.

Nel corso delle settimane successive sul titolo Osai Automation System l’annunciato rialzo si è concretizzato a seguito del test della massima estensione ribassista individuata in area 2,95 euro. È, quindi, partito un rialzo di oltre il 30% che, grazie alla chiusura settimanale del 1 aprile, potrebbe trovare forza per continuare al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso la settimana sopra l’importantissima resistenza in area 3,64 euro (II obiettivo di prezzo). A questo punto, quindi, il titolo Osai Automation System potrebbe spingersi fino alla massima estensione rialzista in area 4,3 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,64 euro.

Prima di procedere alla valutazione del titolo basandoci sui multipli di mercato, vogliamo evidenziare alcuni aspetti che potrebbero favorire la continuazione del rialzo in corso.

Nel corso delle ultime settimane sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale rialzista. Inoltre, se si guarda ai volumi notiamo una cosa molto interessante. Nel corso delle settimane al ribasso i volumi sono stati inferiori rispetto a quelle in cui il titolo è salito.

Considerazioni sul titolo Osai Automation System

Il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 56%.

Prima di concludere un warning: il controvalore medio scambiato giornalmente sul titolo è inferiore ai 20.000 euro. Con piccole somme, quindi, si potrebbero determinare forti escursioni di prezzo. Si comprende, quindi, che negli ultimi 3 mesi il titolo sia stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi mediamente del +/- 9%.

Sul titolo Osai Automation System l’annunciato rialzo si è concretizzato: le indicazioni dell’analisi grafica

titolo Osai Automation System (MIL:OSA) ha chiuso la seduta del 1 aprile in rialzo del 2,54% rispetto alla seduta precedente a quota 3,84 euro.

Time frame settimanale