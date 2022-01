Sul titolo EEMS c’è stato l’atteso segnale rialzista, adesso serve la conferma prima di un rialzo di oltre il 60%. Prima di affrontare la discussione riguardo i livelli chiave da monitorare per avere maggiori probabilità a favore del rialzo, cerchiamo di analizzare i motivi alla base di un rialzo settimanale del 22% accompagnato da volumi che si sono decuplicati rispetto alle settimane precedenti.

Lo spunto per questo movimento è arrivato dall’inizio della nuova attività di EEMS che sta iniziando a operare come grossista di energia elettrica e gas, e che ha sottoscritto il primo contratto di somministrazione di gas naturale per un quantitativo previsto di 200.000 metri cubi.

Seppure non enorme in termini assoluti, l’importanza di questo primo contratto è spiegata dalle parole dell’amministratore delegato dell’azienda Giuseppe De Giovanni.

L’accordo rappresenta un ottimo risultato dal punto di vista del riavvio delle attività della società. Si tratta di un riconoscimento alle capacità e alla professionalità di tutti gli attori impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di piano ed è un importante segnale della credibilità dei programmi di sviluppo del business della società.

Avvertenza

Prima di affrontare l’analisi grafica ricordiamo che la società EEMS è nella black list della Consob. A tal proposito vanno osservati due aspetti. Il primo è che la posizione finanziaria netta è positiva e questo è un ottimo punto a favore di EEMS. Il secondo è che, da fine luglio fino all’aggiornamento di fine ottobre la posizione finanziaria netta, seppur di pochissimo, è andata migliorando.

Sul titolo EEMS c’è stato l’atteso segnale rialzista, adesso serve la conferma prima di un rialzo di oltre il 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

EEMS (MILEEMS) ha chiuso la seduta del 14 gennaio in rialzo dell’15,29% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,1568 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista ed è lanciata verso il I obiettivo di prezzo in area 0,1628 euro. Quanto accadrà al raggiungimento di questo livello condizionerà il futuro di medio termine del titolo.

Il superamento della resistenza, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione in area 0,259 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, come già successo in passato, la resistenza dovesse tenere, allora le quotazioni potrebbero ripiegare fino in area 0,095 euro.

Approfondimento

