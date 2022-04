L’ultima volta che ci siamo occupati di Ascopiave facevamo notare come la bassa volatilità potesse preludere a un’esplosione dei prezzi. Cosa che si è puntualmente verificata con una forte accelerazione ribassista, seguita da una forte accelerazione rialzista.

Alla fine dei conti, quindi, dopo oltre 2 mesi le quotazioni si trovano sugli stessi livelli, ma adesso sul titolo Ascopiave potrebbero esserci tutte le condizioni per continuare al rialzo.

Prima di affrontare le previsioni dell’analisi grafica, diamo un’occhiata al bilancio 2021 e al suo confronto con le attese degli analisti, come riportate su riviste specializzate.

Per il 2021 l’EPS (Earning Per Share, utile per azione) ha superato le aspettative degli analisti, mentre i ricavi hanno fatto peggio:

EPS: 0,21 euro, in calo dai 0,26 euro del 2020;

ricavi: 134,9 milioni di euro, in calo del 18% rispetto all’anno fiscale 2020;

utile netto: 45,3 milioni di euro, in calo del 23% rispetto all’esercizio 2020;

margine di profitto: 34%, in calo dal 36% nell’esercizio 2020. Il calo del margine è stato guidato da minori entrate;

le entrate hanno mancato le stime degli analisti del 7,1%;

l’utile per azione (EPS) ha superato le stime degli analisti del 4,5%.

La valutazione di Ascopiave è controversa in quanto si ottengono indicazioni diverse a seconda dall’approccio utilizzato.

Sul titolo Ascopiave potrebbero esserci tutte le condizioni per continuare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso la seduta del 14 aprile in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente a quota 3,505 euro.

Time frame settimanale

Dopo il forte movimento al ribasso e al rialzo cui abbiamo accennato all’inizio di questo report, la proiezione in corso è rialzista. Adesso, però, le quotazioni sono a contatto con un’importantissima area di resistenza individuata dai livelli 3,535 euro – 3,615 euro. Questa area di prezzo a partire dall’agosto 2021 ha sempre frenato l’ascesa delle quotazioni costituendo un ostacolo molto importante alla crescita dei prezzi del titolo Ascopiave.

Allo stato attuale, quindi, solo una chiusura settimanale superiore all’area di prezzo individuata potrebbe dare nuova forza al rialzo e spingerlo verso il II obiettivo di prezzo in area 3,745 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si potrebbe andare a collocare in area 4,085 euro.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,405 euro.