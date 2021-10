Sul Ftse Mib Future si concretizza lo scenario peggiore e adesso attenzione agli affondi ribassisti. Nel report di settimana scorsa, nel quale esaltavamo la prova di forza dell’indice nostrano, chiudevamo la sezione relativa all’analisi grafica del time frame giornaliero come segue

Lo scenario rialzista in corso verrebbe meno solo nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 25.630. Le prime sedute della prossima settimana, quindi, saranno particolarmente importanti.

Ebbene, dopo una prima seduta di settimana interlocutoria, quella di martedì 28 settembre con un ribasso superiore al 2% ha visto sgretolarsi tutti i supporti facendo piombare nel panico tutti gli investitori che avevano puntato al rialzo.

Andiamo, quindi, ad analizzare del dettaglio le proiezioni in corso e gli obiettivi sui diversi time frame.

Sul Ftse Mib Future si concretizza lo scenario peggiore e adesso attenzione agli affondi ribassisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 24 settembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.295 in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 1,48%

Time frame giornaliero

Come ricordato all’inizio di questo report la seduta di martedì ha avuto un impatto molto importante sul grafico di breve periodo con le quotazioni che adesso sono dirette verso area 24.830. Quanto accadrà in corrispondenza di questo livello condizionerà pesantemente il futuro del Ftse Mib Future. Già in passato, infatti, questo livello ha fermato la discesa delle quotazioni, per cui sia la sua tenuta che la sua rottura potrebbero portare a movimenti molto violenti.

Al ribasso la discesa potrebbe continuare fino in area 23.345, prima, e a seguire verso area 21.860, poi.

I rialzisti, invece, riprenderebbero il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere superiori a 25.575. In questo caso si potrebbe tornare in area 30.000, ma gli obiettivi precisi saranno calcolabili solo a inversione avvenuta.

Time frame settimanale e mensile

Non c’è nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti.

Lo scenario rialzista e i livelli di supporto da monitorare in chiusura di time frame sono chiaramente indicati in figura.

Vista la chiusura mensile un commento su questo time frame. Le quotazioni hanno tentato di rompere al ribasso l’importantissimo supporto in area 25.000, senza, però, riuscirci. Quanto accadrà durante il mese di ottobre, quindi, sarà decisivo per le sorti di lungo periodo del Ftse Mib Future. La tenuta del supporto farà da trampolino di lancio verso gli obiettivi indicati in figura che vedono il ritorno in area 40.000. In caso contrario diventerebbe molto probabile un ritorno in area 21.700.