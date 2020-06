Sul Ftse Mib esplode al rialzo NEXI su voci di operazioni straordinarie. Investire sul titolo?

In un giorno in cui il Ftse Mib viaggia con il freno a mano tirato si distingue per esplosione rialzista il titolo NEXI che guadagna oltre il 3%. Questa forza del titolo, però, non giunge inaspettata, Nell’ultimo anno, infatti, le azioni NEXI hanno sovraperformato sia il settore di riferimento che il mercato italiano guadagnando circa il 70%.

L’esplosione rialzista di questi giorni, però, potrebbe avere un’altra motivazione. Secondo quanto riportato da IlSOle24Ore, infatti, ci sono passi avanti nelle trattative per la fusione con SIA.

Durante il periodo di lockdown i consulenti delle due parti hanno fatto passi avanti circa le modalità secondo le quali operare la fusione. Come al solito il nodo è quello dei concambi tra le parti. Soprattutto quando la fusione avviene tra una società quotata, il cui valore è determinato dal mercato, e una il cui valore deve essere determinato in base agli indicatori economici prospettici e ai multipli internazionali del settore di riferimento.

Ricordiamo che I consulenti in campo sono Jp Morgan e Rothschild per Sia e la controllante Cdp; e Bofa Merrill Lynch, Hsbc e Mediobanca per NEXI e i fondi che ne detengono la maggioranza.

Questa fusione riveste molta importanza soprattutto nel contesto storico attuale nel quale i pagamenti digitali stanno acquistando sempre maggiore importanza.

Per finire ricordiamo che NEXI acquisirà attività di acquiring di Intesa Sanpaolo con quest’ultima che entrerà in possesso del 9,9% della stessa NEXI.

Ftse Mib: puntare su NEXI secondo l’analisi grafica e previsionale?

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 17 giugno a quota 15,35€ in rialzo del 3,09% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista che non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 16,3035€. Una chiusura settimanale sopra questo livello, poi, aprirebbe le porte a un allungo verso area 24,11€ per un rialzo di circa il 50% dai livelli attuali. La massima estensione del rialzi in corso si trova in are 32€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 100%.

Solo chiusure settimanali inferiori a 12,7352€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

