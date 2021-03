La scorsa settimana, ci sono state infinite diatribe riguardo al vaccino prodotto da AstraZeneca. Pare infatti che alcune persone siano morte dopo la somministrazione della loro dose, in Italia ed all’estero, spesso per trombosi.

Di lì, è scattato un panico collettivo che ha portato tantissime disdette, ed anche al blocco delle vaccinazioni in alcuni Paesi Europei. Dopo un po’ per fortuna l’EMA, l’autorità del farmaco europea, ha dato di nuovo il via libera. Ma era davvero necessario questo blocco? Possiamo capirlo in maniera piuttosto semplice. Sui vaccini AstraZeneca nessuno ha detto questa cosa fondamentale.

Un po’ di statistica

Ci viene per fortuna in soccorso il metodo scientifico. Esso propone di analizzare in maniera razionale gli eventi, utilizzando analisi empiriche per dimostrare o smentire le proprie ipotesi. Usare questo metodo permette di evitare di reagire in maniera emotiva, ma di capire effettivamente se un problema esiste oppure no.

Come funziona nel caso del vaccino AstraZeneca? Semplicemente, bisogna capire se tra le persone che hanno fatto il vaccino c’è stato un aumento sospetto dei casi di trombosi. Infatti non basta sapere che c’è stato chi ha avuto una trombosi dopo il vaccino, ma bisogna capire se effettivamente può esserci un nesso.

I numeri

Per capire se davvero dobbiamo preoccuparci, affidiamoci agli esperti. Secondo la Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi , non sembra esserci motivo, statisticamente, per considerare pericoloso il vaccino. Infatti si sono verificati un totale di 30 casi di trombosi venosa profonda su circa cinque milioni di vaccinati. Questo è un valore in linea con l’incidenza normale di questa patologia sulla popolazione generale. Per questa ragione, non è il caso di farsi prendere dal panico, in quanto sembra essere solo semplicemente una prevedibile coincidenza.

Ovviamente, prima di fare un vaccino, è comunque sempre obbligatorio fornire una dettagliata anamnesi, che permetta di capire se effettivamente il vaccino possa dare problemi. Soprattutto coloro che hanno allergie devono fare attenzione, e comunque tutti dovrebbero chiedere informazioni al proprio medico. Ma in ogni caso, la paura di una trombosi sembra del tutto ingiustificata.

Sui vaccini AstraZeneca nessuno ha detto questa cosa fondamentale. Non hanno detto che, ragionando a mente fredda e con i numeri, si può evitare di farsi prendere dal panico. Come avevamo specificato in questo articolo, i dubbi sui vaccini sono pericolosi e vanno sfatati.