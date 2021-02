Si continua ad andare avanti in modo strano, fra alti e bassi e continui falsi segnali sia al rialzo che al ribasso. Cosa attendere da ora in poi? Sui mercati azionari torna l’indecisione e domani sarà davvero decisivo. Da diverse settimane, i mercati sembrano attendere notizie e driver con i quali partire con decisione al rialzo e/o al ribasso. Solitamente in questi frangenti, solo esplosioni di momentum sembrano indicare la strada decisa realmente ma anche in questo caso, anche queste stanno continuando a rivelarsi falsi segnali.

Come regolarsi quindi?

Il miglior approccio al momento, è quello di attendere sviluppi da ora fino a domani sera, augurandoci che essi ci siano. Quale idea operativa abbiamo? Francamente in un mercato azionario che sembra confuso, è difficile avere idee operative attendibili, anzi si deve procedere per step senza dare nulla per scontato.

Alle ore 21:04 del 16 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.042

Eurostoxx Future

3.716

Ftse Mib Future

23.400

S&P 500 Index

3.931.

In base a questi prezzi cosa attendere da domani in poi?

Il frattale prevede rialzi ma gli swing al momento non confermano con decisione

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 12 febbraio

Come scritto nei giorni precedenti, questa settimana è davvero importante perchè deve confermare se i mercati hanno deciso di andare al rialzo fino all’8 marzo, oppure iniziare a scendere.

Sui mercati azionari torna l’indecisione e domani sarà davvero decisivo

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 17 febbraio inferiore a 14.066.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 17 febbraio inferiore a 3.698.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 17 febbraio superiore a 23.640.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 17 febbraio inferiore a 3.883.

Attendiamo quindi sviluppi.