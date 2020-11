L’aspetto migliore della pastasciutta, è che possiamo condirla con quasi tutto quello che abbiamo in casa. Dal sugo di pomodoro, ai funghi, alla deliziosa pasta con sugo di patate, fagiolini e pesto. Possiamo deliziarci a sperimentare con la preparazione di mille salse diverse, dalle più veloci alle più elaborate, ma tutte deliziose. Capita a volte di avere poco tempo da dedicare alla preparazione del sugo, ma di volersi comunque gustare una pasta degna di uno chef. Niente paura: esistono sughi deliziosi che si possono preparare in pochissimi minuti, giusto il tempo di cottura della pasta, e senza attrezzature specifiche.

Oggi presentiamo un sugo di zucchine velocissimo senza frullatore per quando abbiamo poco tempo.

Ingredienti per preparare un sugo di zucchine velocissimo senza frullatore per quando abbiamo poco tempo

a) due zucchine medie

b) uno spicchio d’aglio

c) un rametto di prezzemolo

d) olio di oliva q.b.

e) sale q.b.

f) peperoncino in scaglie (facoltativo)

Procedimento

Il procedimento è velocissimo. Prendiamo una grattugia a trama larga e grattugiamo le nostre zucchine in un piatto. Ci vorranno non più di due o tre minuti. Poi in una padella mettiamo un filo d’olio, uno spicchio di aglio, un rametto di prezzemolo tagliato grossolanamente, e le nostre zucchine grattugiate. Lasciamo cuocere a fiamma vivace per qualche minuto, fino a quando le zucchine non si saranno ammorbidite. Nel frattempo buttiamo la pasta di nostra scelta in acqua bollente salata.

Mentre il nostro sugo di zucchine cuoce, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di acqua della pasta nella nostra padella. L’amido contenuto nell’acqua aiuterà il nostro sugo di zucchini ad addensarsi e lo renderà ancora più saporito. A fine cottura, possiamo rimuovere lo spicchio d’aglio, e insaporire il nostro sugo con del peperoncino piccante se lo gradiamo. Scoliamo la pasta e condiamola con il sugo di zucchine. Buon appetito!