Spesso, quando abbiamo ospiti a cena o voglia di dedicarci alla cucina, ci ritroviamo alle prese con la preparazione di un secondo di carne. Che sia il polpettone, l’arrosto o il roastbeef, in ogni secondo di carne che si rispetti non può mancare il sughetto. Per fare un sughetto da leccarsi i baffi bisogna far addensare il fondo di cottura. Ma non è sempre facile. A volte, anche se la carne è pronta, il fondo di cottura non è addensato e ha un aspetto tutt’altro che invitante. Quindi saremo costretti a servire la carne senza sughetto. Se volgiamo scongiurare questa eventualità, basta seguire un trucchetto da chef. Avremo un sughetto eccezionale per arrosto e polpettone con questo ingrediente segreto che addensa il fondo di cottura alla meraviglia. Basta pochissimo, dunque, per assicurarci un sughetto perfetto e un secondo di carne che conquisterà tutti i commensali.

Quando prepariamo un secondo di carne, è necessario far addensare il fondo di cottura per ottenere un sughetto eccellente per il condimento. Ma non sempre il risultato sperato è quello ottenuto e spesso il fondo di cottura rimane estremamente liquido e slegato. Per assicurarci che il fondo di cottura della carne si addensi, gli chef consigliano di aggiungere un addensante naturale. Per preparare questo ingrediente segreto abbiamo bisogno solamente di tre cose: del burro, della farina e un po’ di brodo.

Gli chef suggeriscono di preparare un composto fatto di una noce di burro, 50 grammi di farina e un po’ di brodo. Per il brodo, va benissimo prepararlo con il dado. L’aggiunta di questo composto al fondo di cottura non è essenziale. Possiamo prepararlo all’ultimo secondo, se vediamo che il fondo di cottura rimane liquido.

L’addensante naturale per il fondo di cottura, ottimo sia per la carne che per il pesce

Per preparare il nostro ingrediente segreto, che garantirà un sughetto eccezionale, la prima cosa da fare è scaldare il burro. Quando sarà sciolto, aggiungiamo anche la farina. Spesso bastano questi due ingredienti, da aggiungere al sughetto liquidi. Ma se dobbiamo preparare un sughetto da zero, allora aggiungiamo burro e farina a un po’ di brodo. Questo metodo è eccellente non solo per la carne, ma anche per l’arrosto di pesce. In ogni caso, gli ospiti non potranno resistere alla tentazione di fare la scarpetta.

