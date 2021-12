Dicembre è un mese che regala tanti momenti di festa. Tra il ponte dell’Immacolata e le festività natalizie, sono tante le opportunità per viaggiare. Infatti, il nostro Bel Paese è un pozzo inesauribile di bellezza, di luoghi d’arte e panorami mozzafiato.

Ecco perché questo mese è perfetto per organizzare qualche giorno fuori porta. Tante sono le mete per organizzare un weekend romantico, un viaggio in famiglia o qualche giorno tra amici. Abbiamo parlato di come organizzare un weekend low cost in 5 meravigliosi borghi d’Italia incastonati nella roccia che lasciano senza fiato. Proprio in questo periodo ogni paese si addobba di rosso e di luci. L’atmosfera natalizia riesce a incantare tutti.

Ecco perché in questo articolo proponiamo alcune mete molto speciali dove trascorrere qualche giorno all’insegna del Natale. Suggestivi e ricchi di sorprese questi 3 mercatini di Natale tra i più belli d’Italia imperdibili per il ponte dell’Immacolata.

Tutto il mondo in un solo mercatino natalizio

Ogni anno, c’è una città italiana che ha come tradizione di organizzare uno dei più grandi mercatini di Natale. Milano (Lombardia) onora il suo Patrono, sant’Ambrogio, con una fiera straordinaria. Si tratta degli Oh Bei! Oh bej! che quest’anno si terranno dal 5 al 9 dicembre nel Parco del Castello Sforzesco. Bancarelle tradizionali, manufatti, stampe, libri, giocattoli e cibi da tutto il mondo. Gli Oh bej oh bej sono un luogo dove perdersi e divertirsi. Con più di 400 espositori, l’entrata alla Fiera è totalmente gratuita.

Si continua con un’altra città del Nord. Parliamo di Pordenone (Friuli Venezia Giulia), che solitamente organizza un mercato natalizio gigantesco e molto conosciuto. A partire dall’8 dicembre si inaugurerà il mercatino solidale con in mostra artigianato locale di grande pregio.

In contemporanea, dalle 14.30 alle 16.30 dello stesso giorno si terrà la performance di zampogne e grancassa. Ma gli eventi non finiscono qui con più di 200 appuntamenti legati alla festività più amata dai bambini. Non può mancare l’accensione dell’albero di natale, la pista di pattinaggio e il presepe il legno.

Per ultimo, ma non per bellezza e atmosfera, è la Fiera di Sant’Orso nel borgo di Aosta (Valle d’Aosta). Una festa antichissima che ravviva il bellissimo borgo antico della città. A esporre le proprie creazioni troviamo i migliori artigianati della provincia. Dal 20 novembre al 6 gennaio si potranno ammirare creazioni in cuoio, tessuti preziosi, lavorazione della pietra, vino e prodotti tipici. Da non tralasciare anche i mercatini di Bolzano, Merano, Andreis, Govone, Bressanone, Montepulciano, Gubbio.

