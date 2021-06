In questi giorni non si fa altro che parlare di frutta estiva, ma soprattutto delle più amate da grandi e piccini: fragole e ciliegie. Dalla forma triangolare le prime e rotondeggiante le seconde, questi due particolari frutti dai colori vivaci sono un’esplosione di gusto e di dolcezza.

La loro morbida consistenza le rende perfette per ogni tipo di preparazione, dalle torte alle marmellate, ma sono ottime anche al naturale. C’è chi ama tagliarle a pezzettini per preparare una coloratissima macedonia con maraschino e una goccia di limone. E c’è anche chi le mangia come se fossero caramelle perché si sa che una tira l’altra. Attenzione però a quest’ultima cosa, perché un loro abuso potrebbe dare alcuni spiacevoli effetti e vediamo quali sono.

Suggeriscono sempre di mangiare tante fragole e ciliegie ma non dicono anche che potrebbero comportare questi rischi per il nostro organismo

Cominciamo con le ciliegie. Gli esperti ritengono che non abbiano particolari contrindicazioni, salvo un dettaglio che accomuna tutta la frutta, soprattutto alcuni tipi: l’effetto lassativo. Mangiare grandi quantità di ciliegie, specialmente se si è soliti consumarne una dopo l’altra come le patatine, potrebbe farci correre in bagno. Inoltre, si consiglia di prestare attenzione ai bambini, perché il loro stomaco delicato potrebbe risentirne in modo particolare.

Le fragole e il loro colore simil rosso

Passiamo adesso alle fragole e qui il discorso si fa un po’ più complesso del classico disturbo di stomaco. Infatti, le fragole fanno parte di quegli alimenti detti istamino liberatori che stimolano il rilascio della istamina nell’organismo. Un suo eccesso si collega allo scatenarsi di allergie, dalle eruzioni cutanee al gonfiore di lingua e viso. Le fragole sono quindi allergizzanti ed è per questo che gli esperti ne consigliano un consumo moderato a chi soffre di allergie.

In tanti suggeriscono sempre di mangiare tante fragole e ciliegie ma non dicono anche che potrebbero comportare questi rischi per l’organismo da non sottovalutare. Non si tratta di nulla di grave, ma pur sempre di fastidi che possiamo facilmente evitare.