Da anni la scarpa scamosciata mantiene inalterato il suo fascino. Mocassini, stivaletti sono tra i modelli più utilizzati per questo tipo di pelle. Tra i vantaggi di indossare una scarpa del genere c’è l’eleganza ma soprattutto la sensazione di confort.

Lo scamosciato viene utilizzato prevalentemente in estate. Per questa ragione in inverno si deve procedere manutenendo la scarpa nel modo migliore. Infatti, per quanto bella, la scarpa di pelle di camoscio è anche delicata.

Macchie di qualsiasi tipo possono formarsi e lasciare il segno. Le scarpe sono soggette ad ogni tipo di sporco. Questo accade anche alle scamosciate per le quali ci vogliono delle attenzioni particolari. Di seguito nell’articolo si trovano suggerimenti garantiti per lavare le scarpe scamosciate e togliere le macchie.

In questo modo non si rischierà di rovinare la propria scarpa preferita cercando di liberarla da una macchia.

Il punto di partenza è la pulizia quotidiana

Ogni qualvolta si decide di indossare una scarpa scamosciata è necessario che venga pulita con cura. Ogni qualvolta si riporranno nello scaffale bisognerà prima rimuovere la polvere con una spazzola a setole morbide o in gomma. Se non si procede così presto si formeranno delle anti estetiche linee scolorite.

Ogni tanto, se le scarpe risultano molto rovinate si può ricorrere alla camoscina. Questa soluzione spray ridona bellezza alla pelle e la protegge. Inoltre è bene far riferimento alla tipologia di concia cui la pelle è stata lavorata. In questo modo si potrà sapere con precisione quali sono i prodotti migliori per la pulizia generale.

Suggerimenti garantiti per lavare le scarpe scamosciate e togliere le macchie

Quando le scarpe hanno invece subito lo sporco e ciò che rimane sono macchie e segni evidenti, è ora di lavarle. Dipenderà dalla macchia quale rimedio utilizzare.

Per macchie di acqua o pioggia la scarpa dovrà essere asciugata con della carta all’interno per non perdere la forma. Poi bisognerà spazzolarla con una spazzola adeguata e nutrita con la camoscina. Il fango invece deve essere lasciato asciugare, poi tolto delicatamente e lasciato ancora asciugare per eliminare tutto il residuo con la spazzola.

Per le macchie di olio e grasso occorrono bicarbonato o borotalco frizionati con le mani bagnate sulla parte. Il grasso si scioglierà velocemente. Se invece l’olio è asciutto, allora è bene affidarsi alla gomma apposita per scarpe scamosciate. Bisogna strofinarla sulle macchie prima leggermente inumidite.

Per le macchie di caffè, tè, alcool, il lavaggio a mano è l’unico consigliato. Si userà una bacinella piena di acqua tiepida e del sapone neutro, oppure uno shampoo delicato. Con una spugna delicata passare le scarpe, risciacquarle e lasciarle asciugare all’esterno ma non al sole. Il tocco finale si dà con cotone bagnato con del latte. In fine applicare la camoscina.