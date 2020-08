Sudare fa davvero dimagrire? Molte persone hanno la convinzione che ci siano dei metodi per dimagrire sudando. Non a caso si sente spesso parlare, in questo senso, di saune e bagni turchi. Una minoranza di individui invece crede che sudare durante l’attività fisica sia importante e che aiuti a perdere ancora più peso di quanto si farebbe invece di norma. Torniamo quindi a parlare di un altro luogo comune particolarmente diffuso. Anche stavolta, scopriamo se ciò che si dice corrisponde al vero!

Perché si suda

Prima di rispondere alla domanda, cerchiamo di capire perché succede. La sudorazione è un importante meccanismo di termoregolazione del nostro organismo, che fa sì che il calore in eccesso si disperda. Proprio per questo è completamente sbagliato scegliere addirittura di vestirsi con abiti che possano in qualche modo impedire l’evaporazione del sudore.

Con la sudorazione si disperdono molti liquidi. Proprio per questo, quando ci si allena bisogna bere. Reintegrarli durante e dopo l’allenamento sportivo è importantissimo al fine di evitare alcune piccole conseguenze, tra cui l’insorgenza di crampi.

La risposta

Quindi, sudare fa davvero dimagrire? Come a volte accade, oltre ad essere un luogo comune questo è anche un falso mito duro a morire. Sudare, quindi, non fa assolutamente dimagrire. Infatti, disperde liquidi e sali minerali, i suoi principali componenti. Assolutamente, tuttavia, non aiuta in alcun modo a smaltire i grassi. Se si perde peso durante l’attività fisica è solo ed unicamente grazie al movimento e non perché si suda.

Di conseguenza, anche quanto affermato nella premessa non va fatto per dimagrire. Saune e bagni turchi hanno sicuramente dei loro benefici, ma tra questi non risulta il dimagrire. Ancora una volta, emerge che la cosa migliore per farlo è adeguarsi invece alle corrette linee guida sull’alimentazione. Mangiare meno in caso di sovrappeso è d’obbligo, ma non basta. L’attività fisica è infatti un’altra importante componente. Che dire, meglio smetterla di affidarsi a false credenze e rimedi miracolosi. Bisogna invece optare per rimboccarsi le maniche!