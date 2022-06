Succo di limone e acqua, per una bevanda rinfrescante ed estiva con l’aiuto di qualche piccolo ingrediente segreto

Con l’estate che arriva è bene cercare di idratarsi spesso. Certo, ce lo sentiamo ripetere molto spesso dai nostri medici e dai dottori in generale e oltre all’acqua possiamo trovare delle simpatiche e alternative soluzioni.

Dovremmo evitare le bevande che contengono molti zuccheri e quelle che contengono delle sostanze eccitanti che potrebbero non farci troppo bene. Quindi, dovremmo scegliere di preparare delle bevande il più possibile sane con il solo uso di ingredienti di origine naturale. Infatti, ecco il succo di limone e acqua per una bevanda molto rinfrescante.

Ingredienti

1 litro di acqua;

1 limone di Sorrento;

40 grammi di zenzero fresco;

1 cetriolo;

10 grammi di foglie di menta.

Chi ha la fortuna di viaggiare molto sa che negli alberghi di più alta categoria nella sala di ricezione sono spesso presenti delle brocche contenenti dell’acqua aromatizzata. Da lontano si intravede qualche fetta di limone che si adagia sulla superficie dell’acqua e da un bocchettone di solito posto all’estremità inferiore della brocca esce una bevanda davvero rinfrescante.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno cercato di ricreare la ricetta per questa bevanda che possiamo tranquillamente preparare anche a casa per stupire gli ospiti o per regalarci un momento di relax. In altre parole, possiamo creare un vero e proprio cocktail analcolico con il semplice aiuto degli ingredienti descritti qui sopra.

Succo di limone e acqua, per una bevanda rinfrescante estiva con l’aiuto di qualche piccolo ingrediente segreto

In primo luogo dobbiamo sempre ricordarci di lavare per bene gli ingredienti, anche perché non dobbiamo cuocerli ma li consumeremo tutti crudi. In special modo, dobbiamo cercare di lavare molto bene la buccia del limone e quella del cetriolo.

A questo punto, dobbiamo andare ad affettare il cetriolo e a pelare lo zenzero, magari con l’aiuto di un coltellino di tipo economo o di un piccolo cucchiaino da caffè. Ora, stropicciamo con le dita le foglie di menta per far uscire l’olio essenziale contenuto all’interno. Facciamolo gocciolare sui due ingredienti di prima che abbiamo messo in una scodella.

Ora, versiamo l’acqua in questo composto e mescoliamo per bene. Lasciamo raffreddare in frigo per almeno due ore e poi serviamo, filtrando la bevanda con un colino.

Approfondimento

Pochi comprano il vino perfetto per una serata romantica e piena di sensualità