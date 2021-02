Con gennaio ormai dietro le spalle, il primo approccio con questo 2021 si può definire concluso. Tuttavia, il periodo non è ancora dei migliori. Tra campagne vaccinali e paura di nuovi contagi, anche il ritorno tra i banchi di scuola è faticoso. Non solo per i più piccoli ma anche per le famiglie, combattute tra insicurezza, prudenza e desiderio di normalità. Come tutti, anche i giovanissimi risultato segnati nel profondo dalla pandemia che ha sconvolto il mondo intero in meno di un anno. Ed è proprio ai più piccini che la Redazione vuole dedicare lo spazio di oggi.

Accantonata la didattica a distanza, per molti studenti si è aperta l’era delle lezioni in presenza con tanto di mascherina e distanziamento. Niente passeggiate dopo la scuola e niente abbracci con i compagni. Pochi contatti, quelli necessari.

E allora perché non coccolare i nostri bambini con più attenzioni e perché no anche con un bel vassoio di biscotti fatti in casa? Consapevoli che è importante mangiar sano, l’intento della Redazione non è quello di incitare l’assunzione di cibi calorici ma quello di far sentire il calore e l’amore della famiglia, avvolti dal profumo del cioccolato fondente. Alimento riconosciuto anche come un ottimo antidepressivo naturale, il che non guasta.

La ricetta proposta oggi è veloce, facile e geniale per conquistare grandi e piccini in meno di mezz’ora di preparazione.

Ingredienti

a) 100g di tavoletta di cioccolato fondente;

b) 1 uovo;

c) 250 g di farina tipo 00;

d) 100 g di zucchero semolato;

e) 50 g di burro fuso;

f) 1 cucchiaio di olio di semi di girasole;

g) 2 cucchiai di latte;

h) 1 cucchiaino di lievito per dolci.

Successo senza sforzi grazie a questi velocissimi biscotti dal cuore sorprendente. Procedimento

Il primo passo per realizzare ottimi e sfiziosissimi biscotti è quello di inserire in una ciotola la farina setacciata, poi l’uovo, lo zucchero ed infine il burro fuso a bagnomaria.

Mescolare energicamente con un cucchiaio poi versare a filo il latte e l’olio ed infine aggiungere il lievito. Amalgamare tutti gli ingredienti fin quando l’impasto risulta omogeneo e liscio. Se risulta ancora appiccicoso, correggere l’impasto con un po’ di farina.

Prendere una teglia e ricoprire con carta da forno. Versare l’impasto e formare con l’aiuto di un cucchiaio dei piccoli rettangoli con metà impasto.

Spezzettare la tavoletta di cioccolato in rettangoli leggermente più piccoli di quelli realizzati con l’impasto e inserirli su ogni biscotto. Ricoprire ciascun biscotto con un secondo strato di impasto.

Se l’operazione risulta difficile, si può optare per due rettangoli di impasto con al centro l’intera tavoletta di cioccolato e solo dopo la cottura, tagliare e creare tanti piccoli biscotti.

Infornare a 180° C per circa 20 minuti. Far raffreddare e servire.

