Sorseggiare il caffè freddo in compagnia di amici è l’ideale nelle calde giornate d’estate. Ed è sublime il caffè freddo preparato con 3 ricette ricche di bontà e freschezza, semplici da fare a casa. La settimana scorsa abbiamo proposto il caffè freddo al caramello, un gusto speciale e unico. Ma vediamo come preparare un caffè freddo in tre modi diversi e alla fine scegliere quello che più piace.

Gli ingredienti per la prima ricetta sono:

a) 200 ml di caffè forte freddo;

b )150 ml di latte o bevanda vegetale (all’avena o mandorle).

Utilizzare uno stampo per cubetti di ghiaccio.

La preparazione è molto semplice, bisogna preparare il caffè e lasciarlo raffreddare. Versare il caffè freddo nello stampo per i cubetti di ghiaccio e riporlo in freezer per una notte.

Infine, mettere i cubetti di ghiaccio al caffè in un bicchiere e riempirlo di latte. Per ottenere il doppio del piacere aggiungere una quantità di caffè freddo nel latte.

Seconda idea

Ecco gli ingredienti della seconda ricetta per il caffè freddo:

a) 200 ml di caffè forte;

b) 2 – 3 palline di gelato alla vaniglia;

c) un poco di latte;

d) crema

e) zucchero, cacao, cubetti di ghiaccio (questi ingredienti sono opzionali).

f) panna

Preparare il caffè forte e lasciare raffreddare. Nel frattempo, montare la panna e versare in una sac a poche. Poi mettere le palline di gelato, un po’ di latte ed eventualmente qualche cubetto di ghiaccio in un bicchiere. Riempirlo con il caffè freddo. Infine, versare delicatamente la crema nel bicchiere e mescolare il tutto. A piacere prima di servire spolverare la crema con un po’ di cacao amaro.

Se si preferisce il caffè freddo più dolce, aggiungere dello zucchero nel caffè caldo.

Terza ricetta con cubetti di ghiaccio alla vaniglia

Ingredienti: 200 mld di caffè freddo, 150 ml di latte o bevanda vegetale, un baccello di vaniglia, zucchero e crema o panna per decorare (a piacere).

La preparazione è molto semplice, iniziare con il raschiare il baccello di vaniglia e mescolare con il latte e lo zucchero. Poi mettere nella vaschetta dei cubetti di ghiaccio e inserire in freezer per una notte. Poi, versare i cubetti di ghiaccio in un bicchiere e versare sopra il caffè freddo. Per decorare utilizzare crema o panna.