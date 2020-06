Previsto subito 50 euro per l’acquisto di una tv o di un nuovo decoder.

Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il “Bonus TV” sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Entro Luglio 2022 ci sarà l’adeguamento al sistema digitale DVB-T2. Fino ad allora ci sarà un periodo di transizione, durante il quale bisognerà comprare un nuovo televisore o adeguarsi con un nuovo decoder. Per questo è stato introdotto questo nuovo incentivo.

Ecco tutte le indicazioni che ha fornito lo Ministero dello Sviluppo Economico sul sito www.mise.gov.it.

Subito 50 euro per l’acquisto di una tv o di un nuovo decoder

Quali sono i requisiti per avere subito il bonus 50 euro ?

Il cosiddetto Bonus TV è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

Il bonus come chiarisce il mise “verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus”.

Oltre al modulo, per fare richiesta del Bonus tv è necessario portare con sé in negozio anche un documento di identità valido e il codice fiscale. Chi presenterà false dichiarazioni ingannando il negozio si vedrà revocato lo sconto.

Il bonus è utilizzabile sia in negozi fisici ma anche per lo shopping online, per cui sarà possibile procedere con l’acquisto del nuovo televisore anche tramite e-commerce se si tratta di “venditori del commercio elettronico operanti in Italia”.

Dove trovo il modello da presentare al negoziante?

Il modello da presentare per l’autocertificazione è direttamente scaricabile dal sito, e nella stessa sezione è presente una lista di prodotti per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus.

Approfondimento

Bonus di maggio più alto, come averlo?