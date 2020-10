Ultimo aggiornamento di WhatsApp, quello che tutti stavamo aspettando, finalmente è arrivato. La famosa chat di messaggi ha introdotto una funzione che capovolgerà le regole della messaggistica via internet. Infatti ora su WhatsApp si può silenziare una chat per sempre in questo modo e nessuno lo saprà mai. E per sempre vuol dire per sempre. Non per una settimana o per alcune ore.

Come silenziare per sempre i gruppi inutili

In precedenza non era possibile silenziare qualcuno per sempre su WhatsApp. Ora lo è diventato. Se si apre lo smartphone ci si renderà subito conto di quante chat assolutamente inutili si hanno sul proprio telefono. Alcune magari si tengono per ricordo, altre invece perché non si vogliono cancellare per pigrizia, altre ancora perché non si vuole fare brutta figura. Magari sul telefono è presente la chat di gruppo con tutte le mamme della classe del proprio figlio, oppure le amiche della palestra o del lavoro, e uscire dalla chat è praticamente impossibile. Ma WhatsApp finalmente è venuto in soccorso di tutte quelle mamme e papà che non sopportano più le inutili notifiche sul telefono causate da gruppi inutili.

Su WhatsApp si può silenziare una chat per sempre in questo modo e nessuno lo saprà mai

Bene, su WhatsApp è arrivata la funzione “silenzia per sempre” e nessuno lo saprà mai. Infatti quello che bisogna fare è prendere il proprio smartphone e cliccare sul gruppo scelto. Una volta aperta la chat del gruppo cliccare sui tre pallini in alto a destra (menù) e cliccare su disattiva notifiche. Una volta cliccato lì, si aprirà un altro menù con tre semplici opzioni. Cliccando sull’ultima “sempre”, si disattiveranno le notifiche per sempre. Praticamente da quella chat non si riceveranno più notifiche, e se si vuole leggere i messaggi si dovrà cliccare sul gruppo spontaneamente.

