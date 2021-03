WhatsApp continua ad introdurre nuove funzioni per gli utenti. Già in passato abbiamo scritto dei messaggi effimeri sia di testo che foto ma ora il ben informato sito WABetaInfo ci notizia di una novità. Ebbene, su WhatsApp perderemo meno tempo per ascoltare i messaggi vocali. Infatti le clip audio sono usate da tutti per comodità quando si è impossibilitati a mandare un messaggio di testo al destinatario. I messaggi vocali su WhatsApp sono sicuramente più emotivi ma spesso non abbiamo molto tempo per ascoltarli.

Come superare l’ostacolo dei prolissi messaggi vocali

Dunque gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea stanno escogitando il modo per superare questo ostacolo. Spesso, nella nostra chat privata, arrivano monologhi vocali. Chi riceve il messaggio perde molto tempo per ascoltarlo perché il mittente fa un giro interminabile di parole per spiegare qualcosa.

Tra qualche mese potrebbe non essere più così perché c’è in cantiere una nuova funzionalità su WhatsApp. Gli sviluppatori, non stanno ideando qualcosa di unico, perché questa funzione di velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali è già presente su altre piattaforme rivali di messaggistica istantanea.

Gli sviluppatori al lavoro

Intanto i tecnici informatici del gruppo Facebook, proprietario di WhatsApp, stanno mettendo a punto il sistema. A breve, a quanto pare, verrà rilasciata la funzione dei messaggi vocali a maggiore velocità sul nostro smartphone. Tutto avverrà durante un aggiornamento futuro di WhatsApp per iOS e Android.

I più curiosi hanno cercato di scoprire in anticipo la funzionalità ma purtroppo non esistono schermate demo e non sono state rilasciate neanche versioni preliminari. Questa indiscrezione regge sull’attendibilità della fonte WABetaInfo che in fatto di anticipazioni ha sempre divulgato notizie veritiere rispetto a WhatsApp.

Come funziona l’audio a doppia velocità su WhatsApp

L’introduzione dell’ascolto dei messaggi a doppia velocità non rappresenta un cambiamento strutturale al funzionamento dell’app. L’utente troverà un pulsante da cliccare quando vorrà ascoltare il messaggio in modalità diversa. In questo modo su WhatsApp perderemo meno tempo per ascoltare i messaggi vocali. Infine, la disattivazione potrà avvenire in qualsiasi momento riportando la velocità dell’audio alla normalità.