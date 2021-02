Un noto social e il Garante della Privacy hanno raggiunto un accordo in Italia: su TikTok non ci saranno più utenti al di sotto di una certa età. A partire dal 9 febbraio 2021, gli utenti italiani, di età inferiore ai 13 anni, non potranno più possedere un account su TikTok. La società che gestisce il noto social basato sui video, ha intrapreso una campagna di informazione tra tutti gli utenti, invitandoli a confermare la data di nascita. Ebbene, i minori di 13 anni non potranno più usare l’account del popolare social. Un primo passo per disciplinare meglio i social che purtroppo dai giovanissimi vengono utilizzati in modo errato.

Come funziona il riconoscimento

Dalla settimana prossima, TikTok invierà un messaggio a tutti gli utenti. Chi dichiara di avere meno di 13 anni sarà rimosso. Purtroppo non mancheranno i piccoli furbetti che pur di continuare a sfruttare le potenzialità del social dichiareranno il falso.

L’intelligenza artificiale

TikTok, però, non abbasserà la guardia e in futuro, sfruttando l’intelligenza artificiale, riuscirà a scovare tutti rimuovendo in automatico i minori di 13 anni.

Inoltre, la società sta mettendo a punto un piano sfruttando una serie di algoritmi. In questo modo il comportamento dell’utente verrà profilato e si capirà se si tratta di un minore di 13 anni. Per fare questo la società deve trovare un’intesa con l’Autorità della Privacy in Irlanda.

Il futuro

La battaglia all’utilizzo indiscriminato del social è soltanto all’inizio. Un aiuto in questo senso lo potranno dare tutti i possessori di un account TikTok. Infatti è presente nell’app un tasto per segnalare rapidamente chi sembra di avere meno di 13 anni.

Garante e TikTok stanno avendo continue interazioni tra loro per studiare le soluzioni da attuare a seguito di incresciosi episodi registrati nelle ultime settimane. Infatti, il Garante per la Privacy ha chiesto a TikTok un intervento d’urgenza dopo che alcuni utenti giovanissimi hanno divulgato attività autolesionistiche e pericolose. Finalmente un primo risultato sarà ottenuto: su TikTok non ci saranno più utenti al di sotto di una certa età.