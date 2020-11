Come vedremo nella sezione analisi grafica e previsionale di GEOX, su questo titolo azionario bisognerà avere ancora pazienza prima che riparta al rialzo. Eppure secondo gli analisti le attuali quotazioni esprimono una sottovalutazione del 40% rispetto al prezzo obiettivo medio. A bilanciare questo ottimismo, però, c’è il giudizio Hold che tipicamente è un’indicazione di prudenza.

La debolezza del titolo è evidente se si analizza il settore dei produttori di scarpe a livello mondiale. Premesso che tra le 32 aziende del settore solo 13 stanno avendo una performance positiva da inizio 2020. All’ultimo posto di questa classifica si colloca GEOX con una performance del -57,70%, preceduto da TODs con un -54,97%.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

D’altra parte le attese di crescita per il futuro sono poco significative. Negli ultimi dodici mesi, infatti, le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate. Ciò significa che per l’esercizio in corso sono attesi volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Quindi, su questo titolo azionario bisognerà avere ancora pazienza prima che riparta al rialzo. Quali sono i possibili livelli di ingresso?

Analisi grafica e previsionale sul titolo GEOX

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 4 novembre a quota 0,5 euro in rialzo dello 0,50%.

Come previsto in un precedente articolo, sul time frame settimanale l’incapacità delle quotazioni di staccarsi da area 0,738 euro e spiccare il volo, ha fatto precipitare il titolo. Le quotazioni, quindi, sono adesso dirette verso il III obiettivo di prezzo in area 0,39 euro. Per una ripartenza al rialzo attendere o il raggiungimento di questo livello oppure una chiusura settimanale superiore a 0,563 euro.

Sul mensile la situazione è ancora più critica con le quotazioni che sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 0,24 euro. Il raggiungimento di questo livello potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per acquisti di lungo periodo,

Time frame settimanale

Time frame mensile