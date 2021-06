Maggio è il mese in cui ogni pianta risplende in tutta la sua enorme bellezza. Tra gli alberi da frutto che regalano bellissimi spettacoli di fioritura è possibile trovare l’Annona. Molti conoscono questa specie in Italia anche con il nome di Cirimoia. In ogni caso su questo imponente albero crescono frutti polposi e dolcissimi che ricordano al palato il piacevole gusto di ananas e banana. Per coloro i quali cercano un albero da frutto da piantare in orto o giardino la Redazione di ProiezionidiBorsa ha una perfetta guida di coltivazione.

Le caratteristiche di questo albero

L’Annona è un albero molto semplice da coltivare in luoghi abbastanza caldi. Non è un caso che regioni come la Sicilia e la Calabria vantino una produzione piuttosto abbondante. La particolarità dell’Annona è che essa non perde le foglie se incontra il giusto clima e ambiente in cui crescere florida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Se alla pianta sarà garantito un clima sufficientemente caldo essa non perderà le sue foglie. Si tratta quindi di una pianta sempreverde nelle giuste condizioni climatiche. Quindi ecco come coltivarla per godere di spettacolari fioriture e gustosissimi frutti esotici.

Come coltivare l’Annona o Cirimoia

Su questo imponente albero crescono frutti polposi e dolcissimi che ricordano al palato il piacevole gusto di ananas e banana. La pianta arriva a sfiorare anche gli 8 o 9 metri di altezza nel giusto habitat. I fiori emettono un gradevolissimo profumo e lasciano spazio ai frutti verdi, talvolta a forma rotonda e altre volte ovale. La buccia esterna è di colore verde ma la polpa è bianca e succosa. All’interno compaiono dei semi piccoli e duri come quelli dell’anguria.

Le temperature minime non dovrebbero mai scendere sotto i 5 gradi. La pianta cresce florida in un clima che spazia tra i 20 e i 25 gradi e resiste a ogni tipologia di terreno. Occorrerà però scegliere un terriccio ben drenante e garantirle annaffiature abbondanti. Durante i mesi più freddi basterà irrigare ogni 20 giorni.

Approfondimenti

Ed ecco un altro maestoso arbusto che colorerà il giardino grazie alle sue bacche rosso fuoco benefiche per tantissime ragioni.