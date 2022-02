Dopo Squid Game e Non siamo più vivi, Netflix cavalca l’onda lunga della popolarità delle serie coreane in Occidente. Anche nel nostro Paese infatti queste hanno raggiunto numeri record. Il genere però non è adatto a tutti, essendo piuttosto violento. In realtà, le serie coreane più popolari sono per lo più drammatiche, solitamente incentrate su storie d’amore passionali e complicate. Il tutto è condito con interpretazioni, ambientazioni e costumi che ci portano nella Corea del Sud, in una delle sue affascinanti epoche storiche. Ecco che allora anche il pubblico italiano si ritrova rapito da un gusto orientale ed esotico di cui non sapeva di aver bisogno.

Su Netflix la serie che ha conquistato i cuori con una storia d’amore romantica in un Paese dai costumi affascinanti

Da ottobre in avanti sono apparsi su Netflix gli episodi di un popolare programma televisivo sudcoreano. Il titolo è L’affetto reale ed è una serie composta da 20 episodi di circa 45 minuti ciascuno. Il cast è completamente coreano e possiamo quindi guardarlo in lingua originale con i sottotitoli. Questo aggiungerà un ulteriore fascino all’esperienza, dal momento che potremo sperimentare anche i suoni insoliti di questa lingua, pur riuscendo a seguirla perfettamente.

La storia vede protagonista il principe ereditario della famiglia reale della dinastia Joseon. In realtà però sappiamo dall’inizio che le cose non sono così perfette come appaiono. Infatti, insieme al principe è nata anche la gemella, che, considerata di cattivo auspicio, viene subito condannata a morte. La madre però riesce a salvarla permettendole di crescere lontano dal palazzo.

Eppure, i due fratelli finiscono per incontrarsi ignari di tutto e il nonno ordina al suo sottoposto di uccidere la bambina. Però, lui non sa che i due gemelli si erano scambiati di posto e che quindi ha appena ucciso il principe ereditario. La bambina è quindi costretta a prendere il suo posto per sempre, così da salvare la vita alla madre e ai membri della corte che l’avevano aiutata a sopravvivere. Comincia così una vita difficile, nella paura costante di essere scoperta, negando sé stessa e i suoi desideri. Però non potrà negarli a lungo, perché a corte arriva un nuovo precettore ed è niente di meno che il suo primo amore di quando era una giovane ragazza. Lui comincia a provare sentimenti per lei pur non sapendo che si tratti effettivamente di una donna. Comincia così una storia difficile con al centro un amore davvero impossibile.

Perché guardare L’affetto reale

Possiamo quindi guardare su Netflix la serie ha conquistato il pubblico. Il cast interpreta i personaggi nella maniera teatrale tipicamente coreana, che affascina il pubblico occidentale. Gli attori mostrano anche una bellezza davvero unica, sia nell’aspetto che nella morale. In più, i costumi sono quelli tradizionali, quindi tutto sete e colori vivaci. Insomma, una vera goduria per gli occhi.

