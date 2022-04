È una notizia che molti appassionati apprezzeranno sicuramente, dopo aver fatto le maratone incollati agli schermi per seguire una delle serie più amate degli ultimi tempi. Su Netflix è imminente uno spin off veramente entusiasmante, che rischia di battere tutti i record di ascolto e che è un vero regalo per queste festività così vicine.

Una regina molto amata

Sono stati annunciati i membri del cast, che parteciperanno a questo ambizioso progetto. Le notizie arrivano tramite i social media, in cui titoli provvisori e sceneggiature in bozza compaiono grazie a foto pubblicate dai diretti interessati. Stessa produzione, stessa regia e soprattutto al timone la scrittrice “deus ex machina” di questa storia avvincente che ha sbalordito tutti. Shonda Rhimes ha scritto: “Preaparati per il ritorno della regina”. Si tratta della regina Charlotte di Bridgerton interpretata da Golda Rosheuvel nella sensazionale Regency di Netflix.

È avvenuto su Instagram l’annuncio che la storia dell’ascesa della regina Charlotte, prequel ideale della serie, sarà portata sugli schermi con diversi interpreti dell’originale. Si tornerà indietro nel tempo per scoprire come Charlotte di Mecklenburg-Strelitz è riuscita a diventare una delle regine più iconiche, influenti e amate d’Inghilterra. Il fidanzamento con re Giorgio III sarà al centro dell’attenzione in un momento fondamentale del Paese e permetterà di ricostruire gli scenari in cui la serie principale si svolge.

Su Netflix è imminente uno spin off della serie TV in costume più seguita di sempre con ambientazioni, trame e personaggi incredibili da scoprire

Netflix aveva già annunciato la primavera scorsa l’intenzione di realizzare un progetto del genere. Espandere l’universo di Bridgerton era inevitabile visto il successo di pubblico ottenuto. In questo spin off verranno raccontate anche le storie della giovane Violet Bridgerton e di lady Danbury. La direzione che verrà seguita si allontanerà ancora di più dagli scritti di Julia Quinn, sui quali l’adattamento di Netflix è basato. L’occasione di proporre figure femminili ancora più forti è ghiotta. Per la rete e per la produzione, avvicinarsi ai dibattiti dei nostri tempi rimane un punto cruciale del lavoro. Gli spettatori assisteranno a un genere drammatico in costume, che si ispira ai fatti dell’epoca ma solo approssimativamente. Come spesso accade in questi casi, i racconti sono realistici solo in parte, mentre gli appassionati hanno voglia di condividere le sorti dei protagonisti attraverso espedienti che coinvolgano e che entusiasmino.

Charlotte è un personaggio affascinante così come la sua storia, iniziata in un piccolo ducato della Germania settentrionale e arrivata alla corte di re Giorgio. Il racconto dei problemi mentali del sovrano rimane uno dei punti più alti raggiunti dalla serie durante la prima stagione. Ma la produzione non si è sottratta alla sfida di affrontare l’argomento razziale, rivisitando le dinamiche presenti all’interno dei circoli della società inglese dell’epoca. In questo, il ruolo della Rosheuvel, nata in Guyana, è stato esemplare.

